video suggerito

Il Passetto di Borgo riaperto alle visite: orari e biglietto del passaggio segreto dei Papi Il Passetto di Borgo ha riaperto al pubblico dopo il restauro in occasione del Giubileo 2025 ed è accessibile con visite guidate su prenotazione anche di notte. È lo storico passaggio segreto dei Papi tra il Vaticano e Castel San’Angelo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Passetto di Borgo

Il Passetto di Borgo ha riaperto al pubblico il 23 dicembre 2024 in occasione del Giubileo 2025, dopo un intervento di restauro, che lo ha reso più accessibile, grazie a due nuovi ascensori e alla riconfigurazione di alcune pendenze del percorso. Si tratta dello storico camminamento sopraelevato e fortificato delle Mura Vaticane, che collega il Palazzo Apostolico del Vaticano e Castel Sant'Angelo, passando lungo via dei Corridori e via Borgo Sant’Angelo. È una particolarità di Roma ed è conosciuto come il passaggio "segreto" che ha messo in salvo Papa Clemente VII dalle milizie imperiali di Carlo V durante il Sacco di Roma nel 1527.

Orari e biglietto per visitare il Passetto di Borgo

La vista verso San Pietro dal Passetto di Borgo

Il Passetto di Borgo è accessibile con visite guidate, per gruppi di 25 persone e tre diverse formule:

Visita guidata diurna al Passetto e al Bastione San Marco senza ingresso a Castel Sant’Angelo (4 euro con riduzioni e gratuità di legge + 12 euro per la visita guidata obbligatoria della durata di un’ora, gruppi di 25 persone, gratis fino a 6 anni, 2 euro fino ai 18 anni non compiuti).

senza ingresso a Castel Sant’Angelo (4 euro con riduzioni e gratuità di legge + 12 euro per la visita guidata obbligatoria della durata di un’ora, gruppi di 25 persone, gratis fino a 6 anni, 2 euro fino ai 18 anni non compiuti). Visita guidata diurna integrata con l’ingresso ordinario a Castel Sant’Angelo (costo del biglietto di accesso ordinario a Castel Sant’Angelo di 16 euro con riduzioni e gratuità di legge + 10 euro per la visita guidata al Passetto di Borgo e al Bastione San Marco della durata di un’ora per gruppi di 25 persone, gratis fino a 6 anni, 2 euro fino ai 18 anni non compiuti).

(costo del biglietto di accesso ordinario a Castel Sant’Angelo di 16 euro con riduzioni e gratuità di legge + 10 euro per la visita guidata al Passetto di Borgo e al Bastione San Marco della durata di un’ora per gruppi di 25 persone, gratis fino a 6 anni, 2 euro fino ai 18 anni non compiuti). Visita speciale notturna che include la visita guidata al Passetto e la passeggiata all’interno di Castel Sant’Angelo tra Bastioni e Sala Paolina (4 euro con riduzioni e gratuità di legge + 24 euro per la visita guidata speciale con gruppi di 25 persone, gratis fino a 6 anni, 2 euro fino ai 18 anni non compiuti).

Per informazioni dettagliate sul calendario delle visite in programma e su come acquistare i biglietti visitare il sito web dei Musei statali di Roma.

La storia del Passetto di Borgo

La vista dall'alto sul Passetto di Borgo e Castel Sant'Angelo

Il Passetto di Borgo è stato ideato e costruito con lo scopo di collegare il Vaticano con Castel Sant’Angelo, vanta una storia ricca e stratificata. I sudditi della Roma papalina lo chiamavano "Er Coridore de Borgo", ossia il Corridoio di Borgo. Le prime fortificazioni dell’area risalgono all’impero del re ostrogoto Totila nel VI secolo d.C. Papa Leone IV nel IX secolo ha fatto costruire una cinta muraria a protezione del Vaticano e della Basilica di San Pietro, per contrastare i ripetuti attacchi dei Saraceni.

Il Passetto di Borgo risale al 1277, quando papa Niccolò III Orsini lo ha fatto realizzare per garantire un passaggio sicuro per i Pontefici, mentre Alessandro VI Borgia ha aggiunto un passaggio coperto. Il Passetto di Borgo nella storia è stato determinante durante il Sacco di Roma del 1527, quando papa Clemente VII è riuscito a sfuggire alle milizie imperiali di Carlo V e a progettare la sua fuga verso Orvieto. Nel 1565 Pio IV Medici ha fatto costruire le mura di Borgo Pio, Vittorio e Angelico. Con questo intervento il Passetto è passato da struttura difensiva a elemento urbano integrato.