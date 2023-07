Il Pantheon a pagamento sarà pure un successo, ma su Google il sito per i biglietti è falso Se si cerca su Google ‘biglietti Pantheon’, il primo risultato che appare è un sito che si definisce ‘ufficiale’ per l’acquisto dei biglietti, ma che in realtà non lo è affatto. O meglio, è il sito del Pantheon (forse) ed offre visite a pagamento. Ma certamente non è quello ufficiale del ministero per l’acquisto dei tagliandi a 5 euro.

A cura di Enrico Tata

Il Pantheon a pagamento è un successo, ha annunciato oggi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rendendo noti i risultati della prima giornata di vendita dei biglietti: 5792 tagliandi venduti, quasi 4mila sul posto e quasi 2mila online per un incasso totale di oltre 21mila euro. Il costo è di 5 euro per il biglietto ordinario, 3 euro per i ragazzi tra i 18 e i 25 anni e gratuito per i residenti a Roma. Anche se sul cartello informativo che si trova davanti alla biglietteria il biglietto gratis per i cittadini della Capitale non viene menzionato.

Tra l'altro, a marzo era stato annunciato un biglietto ridotto a 2 euro e non a 3. L'euro in più sarà destinato nei primi mesi alle popolazioni alluvionate dell'Emilia, come annunciato dal ministero della Cultura, ma sul cartello non si fa riferimento a questo surplus temporaneo.

Ha segnalato l'associazione Mi Riconosci: "Oggi il Pantheon (sarebbe una chiesa ma chi lo ricorda più) diventa a pagamento nel tripudio collettivo. Dal cartello scopriamo che l'aumento di 1 € per l'Emilia Romagna è per sempre (il ridotto da 2 € diventa 3) e che la promessa gratuità per residenti e fedeli non esiste". In realtà il biglietto gratuito per i residenti è segnalato ed acquistabile sul sito ufficiale, ma in effetti questa possibilità non compare sul cartellone informativo.

C'è anche un altro problema: se si cerca su Google ‘biglietti Pantheon', il primo risultato che appare è un sito che si definisce ‘ufficiale', ma che in realtà non lo è affatto. O meglio, è il sito del Pantheon (forse), ma certamente non è quello del ministero dov'è possibile acquistare i biglietti a 5 euro. Segnala su Facebook un'operatrice del settore: "Qualcuno ha provato a comprare il biglietto? Sul sito ufficiale sembrano in vendita solo quelli con audioguida o visita guidata a 15 o 20 euro. Non vedo l'opzione dei biglietti solo ingresso a 5 euro". E in effetti è proprio così. "Dal 3 Luglio è prevista l’introduzione di un biglietto a pagamento per visitare il Pantheon di Roma", c'è scritto sul sito. Ma non viene fatta alcuna menzione del portale ufficiale per l'acquisto dei biglietti.

L'unico sito ufficiale dove è possibile acquistare i biglietti del Pantheon a 5 o 3 euro è infatti quello dei Musei Italiani, raggiungibile a questo indirizzo.

Come abbiamo documentato con le nostre telecamere, quando il Pantheon era ancora gratuito decine di bagarini e tour operator vendevano ingressi a pagamento con meccanismi salta-fila e visite guidate obbligatorie.