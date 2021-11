Il no green pass che ha dato una testata a Selvaggia Lucarelli si scusa: “Se mi denuncia fa bene” Roberto Di Blasio si scusa con Selvaggia Lucarelli: “Sono dispiaciuto. Se avessi la possibilità di incontrarla le chiederei scusa. Se mi denuncia, ha ragione”.

A cura di Enrico Tata

Roberto Di Blasio, il pugile che ha sferrato una testata a Selvaggia Lucarelli, si è scusato. In un'intervista rilasciata a Domani il ‘no green pass' ha dichiarato: "Se l’avessi riconosciuta me ne sarei andato, perché non accetto provocazioni. È stato un lapsus (raptus, ndr), sono dispiaciuto, non è nella mia indole. A sessant’anni che mi metto a fare… Se avessi la possibilità di incontrarla le chiederei scusa. Se mi denuncia, ha ragione. Io sono stato uno dei primi a essere ricoverato. Non sono un no vax, va bene il vaccino, va bene il green pass. Prendo gli anticoagulanti, ho paura". Secondo Di Blasio "quelli vaccinati si sentono protetti, ma si devono fare il tampone. Invece vanno al cinema, alla movida. Io il sabato sera sto tranquillo a casa. Invece sabato sono andato al Circo Massimo. Ho visto gente di Forza Nuova, e mi sono detto: qui ci scappano le botte. Poi ho sentito “giornalista terrorista” e mi sono fermato a vedere con chi ce l’avevano. Ho visto che mi metteva il telefono davanti, volevo levarle il telefonino, volevo dare una manata e invece ho dato una capocciata. Adesso mi rendo conto che potevo farle male".

Manifestazione no green pass, l'aggressione a Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita alla manifestazione dei no green pass che si è tenuta sabato al Circo Massimo a Roma. La giornalista ha pubblicato una clip in cui si vede Di Blasio che le sferra una testata: "Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina – ha scritto Lucarelli su Twitter – Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)".

Chi è Roberto Di Blasio

Roberto Di Blasio è un ex pugile e insegnante di pugliato. Attualmente lavora in una palestra di Manziana, paese nei pressi del lago di Bracciano a nord di Roma. Ha partecipato a diverse manifestazioni ‘no vax' e ‘no green pass'. Stando a quanto si apprende, l'uomo era stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Manziana per aver violato la quarantena. Il 40enne residente a Canale Monteranno sarebbe uscito di casa per fare la spesa in un negozio e avrebbe per questo violato l'obbligo di quarantena.