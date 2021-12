Il menù di Natale 2021 di Heinz Beck : quanto costa mangiare al ristorante La Pergola di Roma Quanto costa mangiare a Natale a La Pergola, il ristorante dello chef Heiz Beck? Ecco la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

É tutto pronto per Natale a La Pergola di Heinz Beck, primo e unico ristorante ad essere in possesso di tre stelle Michelin nella città di Roma. Situato al civico 101 di via Alberto Cadlolo, poco più a nord di Villa Miani nella splendida cornice dell'Hotel Rome Cavalieri – Waldorf Astoria che gode della vista sul cupolone, il ristorante ha già organizzato due esperienze culinarie in cui far immergere i propri clienti sia per la cena della vigilia, 24 dicembre, che per quella del 25. In entrambi i casi, le cene sono servite dalle ore a partire dalle ore 19.3o fino alle 23.30, con un sottofondo di musica live suonata al pianoforte. Come da tradizione, le pietanze servite per la cena della vigilia sono a base di pesce, mentre quelli della serata di Natale sono misti e prevedono anche piatti con la carne: per prenotare la vostra cena, basta inviare un'email a ROMHI.LaPergolaReservations@waldorfastoria.com.

Il menù della cena della vigilia di Natale

Ecco la cena della vigilia di Natale del 24 dicembre al ristorante La Pergola di Heinz Beck. I piatti dello chef stellato sono accompagnati in abbinamento con vini prestigiosi provenienti dalla cantina de La Pergola, insignita del “Grand Award” di Wine Spectator e il prezzo complessivo del menù è di 490 euro. Ecco cosa offre il menù, che vi accompagna nella serata dall'antipasto al dolce, per la vigilia di Natale.

Ricciola, carote, alghe e licheni

Capesante, cavolfiore ed estratto di cipolla ossidata

Crostacei, funghi sott’olio e frutti rossi

Tortellini ripieni di melanzana con frutti di mare e salsa al basilico

Triglia con zucca ai profumi di finocchietto

Astice su carciofi con tartufo nero

Rombo ai sapori invernali

Variazione di cioccolato e polvere ghiacciata di canapa

Quanto costa il menù della cena di Natale

Stesso orario e stessa atmosfera per la cena che conclude la giornata di Natale, 25 dicembre. Anche in questo caso, al costo di 490 euro, tutti i piatti della cucina di Heinz Beck sono serviti accompagnati da etichette prestigiose della premiata cantina del ristorante.

