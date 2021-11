Quanto costa mangiare al ristorante di Heinz Beck a Roma: menù e prezzi Ecco il menù degustazione e il menù alla carta proposto da Heinz Beck al ristorante ‘La Pergola’ dell’hotel Rome Cavalieri, l’unico ristorante di Roma premiato con le ‘tre stelle Michelin’. Qualche esempio dal menu? Animelle di vitello con frutti rossi e basilico, bufalo marinato con topinambur e cuori di cicoria “ripassata”.

A cura di Enrico Tata

È l'unico ristorante di Roma premiato con ‘tre stelle' Michelin ed è un vero e proprio tempio del gusto. Al ristorante La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri – Waldorf Astoria gli ospiti non solo potranno gustare le prelibatezze di Heinz Beck, ma mangeranno i piatti del famoso chef tedesco in una sala con un panorama unico e mozzafiato sulla Città Eterna con la cupola di San Pietro in primo piano. Qualche esempio del menu proposto da chef Heinz Beck? Filetto di spigola con finocchi alla brace e crema di pistacchi, spaghetti “cacio e pepe” con gamberi bianchi marinati al lime, risotto “alla scapece” con calamaretti e zafferano.

Menù e prezzi del ristorante di Heinz Beck a Roma

Ecco il menù degustazione e il menù alla carta proposto da Heinz Beck al ristorante ‘La Pergola' dell'hotel Rome Cavalieri:

Antipasti

Scampo con radici e castagne, infuso di pere e tartufo bianco d’Alba 120,00

Leggi anche Quanto costa mangiare a Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo

Ricciola marinata con sedano rapa all'acqua di mare e mela ossidata 62,00

Animelle di vitello con frutti rossi e basilico 59,00

Bufalo marinato con topinambur e cuori di cicoria “ripassata” 59,00

Fegato grasso d’anatra con fichi 62,00

Fiore di zucca in pastella su fondo di crostacei e zafferano con caviale 79,00

Primi piatti

Fagottelli “La Pergola” 62,00

Tagliolini con scorzanera, erba cipollina e tartufo bianco d’Alba 120,00

Spaghetti “cacio e pepe” con gamberi bianchi marinati al lime 62,00

Risotto “alla scapece” con calamaretti e zafferano 62,00

Secondi piatti

Filetto di spigola con finocchi alla brace e crema di pistacchi 72,00

Rombo, zucca, carota e salvia 72,00

Agnello con salsa di coratella al finocchietto selvatico e crema di ortiche 69,00

Piccione con scorzanera al mosto cotto 69,00

Filetto di vitello con broccoli e cavoli 69,00

Costata di Wagyu (Kobe) “selezione Numamoto”, consistenze di melanzana e pomodoro 600,00 (700 gr. – consigliato per due persone)

Formaggi, selezione dal carrello 28,00

Menù degustazione

Ricciola marinata con sedano rapa all'acqua di mare e mela ossidata

Insalatina di seppia alla brace con gel di aceto affumicato

Composizione di funghi e legumi

Fagottelli “La Pergola”

Gambero rosso su quinoa con salsa al curry e scorzanera liofilizzata

Rombo, zucca, carota e salvia

Agnello con salsa di coratella al finocchietto selvatico e crema di ortiche

Selezione di formaggi

Consistenze di frutti rossi, gel di Stinger al caffè e gelato alla grue di cacao

Crema di ricotta al marzapane, soffice al pistacchio e sorbetto all’arancia candita

Menù di 10 portate 290,00

Menù di 7 portate senza le portate ‘Rombo’, ‘Selezione di formaggi’ e ‘Consistenze di frutti rossi’ 250,00

Con un piatto al tartufo bianco d’Alba a scelta si applica una maggiorazione di 100,00