Il leader no vax Franzoni ha pianificato assalto alla Cgil: vero obiettivo erano palazzi del potere Il leader no vax Nicola Franzoni, arrestato oggi, scriveva su Facebook: “Abbiamo inc… la Cgil. Voi idioti servi di Draghi potete solo farci una s… a quattro mani”.

A cura di Enrico Tata

Era pianificato nei minimi particolari l'assalto alla Cgil dello scorso 9 ottobre. Una delle menti dell'operazione, insieme ai leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore, era il leader no vax Nicola Franzoni, che oggi, al termine delle indagini, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Anche lui ha istigato i partecipanti della manifestazione di piazza del Popolo a invadere e devastare la sede della Cgil in corso d'Italia. La scelta di andare in corteo alla sede dell'organizzazione sindacale era stata una scelta premeditata dagli organizzatori della piazza, decisa da giorni e messa in atto con un piano ben preciso. L'idea originale era quella di dirottare le forze dell'ordine verso Corso d'Italia per tenere libero e sgombro il passaggio da piazza del Popolo verso i ‘palazzi del Potere', da Montecitorio al Senato e a palazzo Chigi.

Franzoni ha guidato l'assalto alla Cgil

Sul palco Franzoni ha concluso il suo intervento con queste parole: "Alla fine dell'intervento di Giuliano, la piazza segua Castellino e l'obiettivo lo capirete". Tra saluti romani e grida dal palco con insulti al presidente Draghi, Franzoni è stato poi uno dei protagonisti dell'assalto alla Cgil. Era uno dei leader presenti sul posto e uno di coloro che sorvegliava la devastazione dell'edificio. Insomma la sua, come si legge nell'ordinanza di arresto, è una "piena partecipazione". In un video pubblicato su Facebook dallo stesso leader no vax, emerge come tutta l'operazione sia stata programmata nei minimi dettagli. Dall'audio emerge che l'assalto alla sede sindacale doveva essere in realtà un diversivo per distrarre le forze dell'ordine e permettere così un assalto più semplice ai palazzi istituzionali.

Diceva: "Voi servi di Draghi ci fate una s… a quattro mani"

La pericolosità criminale di Franzoni è evidente, riporta l'ordinanza, anche leggendo un post pubblicato nei giorni seguenti al fatto: "Io e Giuliano (Castellino ndr.) abbiamo fatto tremare l'Italia, abbiamo inc… la Cgil e libereremo l'Italia. Voi gelosi, falliti, complessati fisicamente, idioti e servi di Draghi ci potete soltanto fare una s… a quattro mani".