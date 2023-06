Il Lavandeto di Roma apre il 10 giugno: orario, costo biglietti e dove si trova il campo di lavanda Il Lavandeto di Roma, nella zona del Divino Amore, apre le sue porte a visitatori e visitatrici nel fine settimana. Sta per iniziare la Festa della Lavanda: scopriamo date, orari e il prezzo del biglietto.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal sito

Sarà inaugurato il prossimo 10 giugno il primo lavandeto di Roma, situato nella campagna romana, a pochi passi dal Santuario del Divino Amore. Il lavandeto, che apre ai visitatori e alle visitatrici il prossimo 10 giugno 2023, nasce come azienda agricola e ospita un campo di Lavanda Angustifolia Officinale e un campo più piccolo con la Lavanda Ibrida, conosciuta anche come Lavandino, quella che viene coltivata in Provenza. A creare questo spazio unico nella capitale è stata Francesca De Iuliis: "Dopo 18 anni nel settore edile e una pausa in cui è arrivato il mio bimbo, ho deciso di rimettermi in gioco, di creare qualcosa di mio, che mi facesse stare bene e a contatto con la natura". Così ha deciso di seguire le orme del papà, agricoltore: dopo aver scoperto i benefici della pianta ha deciso di aprire il lavandeto.

Tantissime le attività ospitate all'interno del lavandeto: dai servizi fotografici agli aperitivi pic-nic anche per celiaci, dalle feste per bambini ai laboratori, dagli eventi privati ai corsi di yoga e pilates. Oltre a queste iniziative, al via la Festa della Lavanda, un'occasione per visitare il campo, aperto al pubblico durante il fine settimana: l'appuntamento, in particolare, è per l'11 e il 12, il 17 e il 18 e il 24 e il 25 giugno 2023 in due diversi turni, uno in tarda mattinata e un secondo nel tardo pomeriggio: il biglietto è acquistabile online.

Cosa c'è nel Lavandeto in zona Divino Amore

Al via il prossimo weekend la Festa della Lavanda di Roma: il campo apre finalmente al pubblico. I visitatori e le visitatrici possono annusare e osservare le magnifiche piante di lavanda, ma anche approfondire ciò che offre l'azienda. Con un'area food di specialità romane e uno spazio riservato ai più piccini, anche numerosi stand espositivi per conoscere i prodotti a base di lavanda offerti, dalle candele, ai sacchetti fino ad arrivare ai cuscini. Durante i giorni della Festa, inoltre, intervengono con dimostrazioni pratiche anche ceramiste, naturopati, erboriste, pittrici e artigiane che svolgeranno i loro lavori e la loro arte nella splendida cornice dai toni viola.

Dal profilo Instagram "Il Lavandeto di ROma"

I prezzi dei biglietti, le date e gli orari

Come anticipato, le giornate di Festa della Lavanda sono nei prossimi fine settimana di giugno, sia il sabato che la domenica: l'11 e il 12, il 17 e il 18 e il 24 e il 25 giugno 2023. Per visitare il campo è necessario scegliere fra due diversi turni organizzati, uno in tarda mattinata, fra le 9 e le 12 e un altro nel tardo pomeriggio, fra le 17 e le 20.

Foto dal sito.

Per partecipare, è necessario acquistare un biglietto, direttamente sul sito del lavandeto: nel titolo di ingresso compaiono già la data e l'orario in cui è prevista la visita. Il costo del biglietto non varia fra i due turni: costa 8 euro per gli adulti e 5 per i bambini di età compresa fra i 4 e i 9 anni.

Dove si trova il campo di lavanda a Roma

Come anticipato, il lavandeto si trova nella zona del Divino Amore, nella periferia a sud della capitale. Se si vuole raggiungere il lavandeto con i mezzi pubblici, occorre salire a bordo degli autobus della linea 702 (con partenza da Laurentina) e 074 (con partenza da Fonte Laurentina) e poi percorrere una quindicina di minuti minuti a piedi.

Per arrivare con i mezzi privati, che possono essere lasciati in sosta nel parcheggio gratuito del lavandeto, dal Grande Raccordo Anulare, è necessario prendere la via Ardeatina in direzione di Via dei Casali di Porta Medaglia e poi proseguire fino a via Giovanni Gregorio Mendel, dove si trova il campo di lavanda.