Il killer Giandavide De Pau con Senese e Carminati: dalle accuse di stupro al traffico di droga Giandavide De Pau ha un passato legato al clan camorrista guidato da Michele Senese, detto ‘o pazzo. Nelle immagini girate dai Ros si vede l’uomo insieme al boss e a Massimo Carminati.

Giandavide De Pau insieme al boss Michele Senese, detto ‘O Pazzo, e l'ex Nar Massimo Carminati. Le immagini, girate dai carabinieri del Ros nel 2013, li riprendono mentre siedono a un tavolo di un bar di Roma, ‘La piazzetta'. Finiranno agli atti nella maxindagine sul Mondo di Mezzo.

"I tre soggetti accedevano all'interno de bar – scrivono gli inquirenti nelle carte – e si sedevano a un tavolo sotto la veranda dello stesso, rimanendo in conversazione fino alle ore 13.21, quando si alzavano e proseguivano a dialogare lungo la strada. Carminati e Senese si appartavano a discutere, mentre il De Pau si tratteneva in disparte conversando al proprio telefono cellulare".

Chi è Giandavide De Pau, il killer di Prati

Di De Pau, un passato legato al clan camorrista Senese, tra accuse di violenze sessuali, reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, e vari ricoveri in strutture psichiatriche, non si è sentito parlare per anni. Fino a ieri, quando è stato arrestato per aver ucciso tre donne a Roma, nel quartiere Prati. L'uomo ha dichiarato di ricordare poco, di essersi drogato, ha ammesso l'omicidio delle due donne cinesi – ancora non identificate – ma ha negato quello di Martha Torres. Un soggetto pericoloso, arrestato nel 2020 insieme a una trentina di persone accusate, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori. Ma il nome di De Pau comprare anche in altri indagini, nelle quali è stato accusato di rapina, cessione di sostanze stupefacenti e minacce a pubblico ufficiale.

Le donne sono state uccise giovedì mattina nel quartiere Prati a Roma. Due donne cinesi in un appartamento di via Riboty, ancora da identificare, e una donna di origine colombiana, Martha Torres, in via Durazzo. De Pau è stato denunciato dalla madre e dalla sorella, che hanno allertato polizia e carabinieri quando il 51enne è entrato in casa sporco di sangue. Nell'interrogatorio, ha confessato, dicendo di ricordarsi poco e dando la colpa alla droga. Adesso si trova in carcere.