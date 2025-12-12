Il fiuto del cane Jackpot scopre 138 chili di cocaina nascosti in un camion al porto di Civitavecchia

Un carico di 138 chili di cocaina è stato scoperto nella stiva di una nave nel porto di Civitavecchia. La droga, suddivisa in 120 panetti, era nascosta all'interno di un camion arrivato nel porto da laziale da Barcellona. L'operazione della Polizia Frontiera Marittima, della Guardia di Finanza di Roma e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell'unità cinofila e, in particolare, del cane Jackpot, che con il suo fiuto ha scovato la sostanza stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato circa 15 milioni di euro.

I controlli approfonditi: raggi X e il fiuto di Jackpot

Gli agenti, attivi nella sicurezza doganale e antidroga, sono intervenuti dopo aver notato l'atteggiamento nervoso e agitato del conducente dell'autoarticolato, di proprietà di una ditta slovena, durante la fase di controllo dei documenti. Hanno, quindi, deciso di procedere con un controllo ai raggi X di tutto il carico del mezzo.

Dalle immagini sono emerse anomalie in sei grossi sacchi industriali che avrebbero dovuto essere pieni di plastica riciclata. Qui è entrato in azione Jackpot, un pastore tedesco altamente addestrato nello scovare sostanze illegali con il suo fiuto. L'animale, condotto davanti ai grandi contenitori bianchi ha iniziato ad abbaiare rivolgendosi verso i suoi colleghi umani e si è piantato su due zampe come per indicare l'esatta posizione dello stupefacente.

Cocaina per 15 milioni di euro: arrestato un corriere 42enne

La cocaina, 138 chili, trovata dalle forze dell'ordine era di elevata purezza. Con tutta probabilità sarebbe stata tagliata e preparata per la vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio, generando profitti illeciti fino a 15 milioni di euro circa.

Il corriere, che si è tradito a causa dell'atteggiamento sospetto, è un cittadino bosniaco di 42 anni residente in Slovenia. Arrestato in flagranza per il reato di traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo, è stato portato nel carcere della città portuale su disposizione della Procura di Civitavecchia diretta dal Procuratore Capo Alberto Liguori.