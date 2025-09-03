Il figlio del giudice del processo a Ciro Gillo è il ragazzo che si è suicidato sotto alla metro a Roma

È il figlio del giudice del processo a Ciro Grillo Marco Contu, presidente del Collegio dei giudici del tribunale di Tempio Pausania in provincia di Sassari il ragazzo di ventidue anni che si è suicidato sotto alla metro B nella stazione San Paolo a Roma. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, martedì 2 settembre.

Rinviata l'udienza del processo a Ciro Grillo

A seguito della morte del figlio del presidente del Collegio dei giudici del tribunale di Tempio Pausania l'udienza del processo a Ciro Grillo è stata rinviata. L'udienza era infatti in programma per oggi, ma non si svolgerà per il grave lutto. Questa mattina si attendevano le ultime controrepliche della difesa dei quattro imputati e la sentenza di primo grado, il giudiche Contu avrebbe dovuto presiedere l'udienza. Dopo aver ascoltato le controrepliche Contu si sarebbe dovuto ritirare in camera di consiglio. La nuova data è stata fissata al 22 settembre.

Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, è imputato per la presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica nella notte tra il 16 e 17 luglio del 2019 nella villa della famiglia Grillo in Costa Smeralda. Tra gli altri imputati ci sono Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta. Nei loro confronti di tutti e quattro il pm aveva chiesto una condanna a nove anni di carcere.

Leggi anche Uomo morto sotto un treno a San Paolo. Riaperta la metro B in entrambe le direzioni

Il figlio del giudice si è suicidato ieri sotto alla metro

Era primo pomeriggio quando il ventiduenne figlio del giudice Marco Contu presidente del tribunale di Tempio Pausania è entrato nella stazione della metro B San Paolo in viale Giustiniano Imperatore. L'ipotesi è che si sia trattato appunto di un gesto volontario, raggiunta la banchina, sarebbe finito sui binari. Il treno in transito in stazione lo ha travolto e il decesso è avvenuto sul posto. Presenti per le operazioni di soccorso nella stazione della metropolitana i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per recuperare il corpo e il personale sanitario arrivato in ambulanza.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato con le Volanti e gli agenti del Commissariato Colombo, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto acquisendo anche le immagini immortalate dalle telecamere di sorvegliaza e hanno ascoltato alcune persone. La salma è stata trasferita poi in obitorio e verrà riconsegnata alla famiglia per i funerali. Le linee B e B1 ieri pomeriggio sono state parzialmente interrotte lungo entrambe le direzioni per consentire le operazioni dei soccorritori.