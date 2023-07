Il drastico ‘cambio vita’ di Gloria Scacchi: da ex consigliera comunale di Artena a rapinatrice Gloria Scacchi, 34 anni, ha abbandonato la politica lo scorso febbraio: attualmente si trova in arresto, accusata di una rapina in panetteria. Alle spalle anche un furto in un bar-tabacchi, per un bottino di 100 pacchetti di sigarette.

A cura di Teresa Fallavollita

Gloria Scacchi. Foto: Facebook.

Da consigliera comunale a rapinatrice: è questa l’insolita "carriera" di Gloria Scacchi, 34 anni, che ha cominciato con la candidatura, e successiva elezione, con una lista civica del comune di Artena (Roma), per poi venire arrestata per un furto finito in rapina. Un drastico "cambio vita" per l’ex politica, ora in carcere in attesa del processo.

Gloria Sacchi e l’ingresso in politica

Gloria Scacchi nel 2020 è stata eletta consigliera del Comune di Artena, borgo improvvisamente finito sulle prime pagine dei giornali nel settembre 2020, perché paese dei fratelli Bianchi, accusati di aver massacrato il giovane Willy Monteiro Duarte. Entrata come esponente di una lista civica, ha poi lasciato la maggioranza di centrosinistra per passare all’opposizione, fino alle dimissioni dello scorso febbraio.

Accusata di aver rubato almeno 100 pacchi di sigarette

L’ex amministratrice è stata arrestata una prima volta due mesi fa: l’accusa è di aver svaligiato un bar-tabacchi del paese insieme a un complice di 47 anni. Secondo quanto riportato da Repubblica, i due si sarebbero introdotti illegalmente all’interno del bar in via Latina (Artena): dopo aver forzato la serranda e la porta d’accesso, avrebbero rubato almeno 100 pacchetti di sigarette dall’espositore per poi scappare. Ma la fuga non è durata molto: i carabinieri della stazione locale, allertati per una segnalazione di furto, hanno visionato le telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’intera scena, inchiodando i ladri. Dopo pochi minuti l’auto sulla quale i due complici viaggiavano è stata quindi fermata da una pattuglia dei carabinieri di Colleferro, che ha constatato la presenza a bordo di tutta la refurtiva e di arnesi da scasso. Per la donna è quindi scattato l’arresto, tramutato dal giudice in obbligo di firma in caserma.

La rapina in panetteria e il secondo arresto

Ma le imprese "malavitose" di Scacchi non finiscono qua: l’ex amministratrice è infatti considerata responsabile, secondo gli inquirenti che hanno svolto le indagini, di una rapina avvenuta a fine giugno ai danni di una panetteria di Valmontone, paese adiacente ad Artena. Secondo la ricostruzione, la donna sarebbe entrata nell’esercizio commerciale di sera e dopo aver ordinato delle pizzette avrebbe approfittato di un momento di distrazione della dipendente del locale per rubare l’incasso per un valore di 190 euro e fuggire. La dipendente del forno l’avrebbe inseguita richiedendole i soldi: fuori dalla panetteria però l’attendeva un complice – ancora non identificato – che avrebbe dato una spallata alla lavoratrice, facendola cadere. Gloria Scacchi è stata quindi identificata e verrà ora processata per il furto finito in rapina: intanto il giudice per le indagini preliminari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.