Il compagno la picchia da 5 anni, la vicina la salva e la convince a denunciarlo Le indagini hanno consentito di attivare il cosiddetto Codice Rosso, con i pm che hanno chiesto e ottenuto l’allontanamento immediato dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all’ex compagna, rispettando la distanza di 300 metri.

A cura di Enrico Tata

Cinque anni di violenze, maltrattamenti e umiliazioni. In alcuni casi è stata anche aggredita fisicamente, ma non è mai riuscita a trovare il coraggio di denunciare il suo compagno. L'ha convinta una vicina di casa, che ha segnalato ai carabinieri l'ultima violenta lite, avvenuta a metà ottobre all'interno dell'appartamento della coppia.

I militari hanno ascoltato il racconto della vittima, che ha raccontato dei continui maltrattamenti e delle umiliazioni subite nella loro abitazione di Colleferro, provincia di Roma. Ha aggiunto di essere stata picchiata più volte, così forte da procurarle lesioni per le quali, però, non ha mai chiesto l'intervento dei sanitari o delle forze dell'ordine.

Le dichiarazioni sono state annotate e inviate dai carabinieri in un rapporto inviato alla procura di Velletri, che ha aperto formalmente un fascicolo di indagine. Le indagini hanno consentito di attivare il cosiddetto Codice Rosso, con i pm che hanno chiesto e ottenuto l'allontanamento immediato dell'uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all'ex compagna, rispettando la distanza di 300 metri. Richiesto anche il divieto di comunicazione tra loro attraverso qualsiasi mezzo. L'uomo, un cittadino albanese, dovrà rispondere dell'accusa di violenza nei confronti della donna.

I maltrattamenti in casa, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Colleferro, andavano avanti da almeno cinque anni. Erano aggressioni fisiche e umiliazioni verbali. Dopo l'ultima violenza lite, come detto, la vicina di casa ha preso in mano la situazione e ha telefonato al 112, numero unico per le emergenze.