Il commovente addio di Gaia Tortora alla sorella Silvia: “Contenta di averti vissuto come non mai”

"Ti sei addormentata e io penso che tu abbia deciso di lasciarci liberi e di liberare te stessa da una condizione che non avresti voluto vivere", scrive Gaia Tortora parlando di sua sorella Silvia, scomparsa oggi all'età di 59 anni. Entrambe sono figlie del conduttore televisivo Enzo Tortora, morto anche lui all'età di 59 anni per un tumore ai polmoni. In merito alla malattia della sorella, Gaia Tortora, vicedirettrice del TgLa7, ha spiegato che "Silvia ha avuto un evento cerebrale un anno e due mesi fa. È stata poi per tanti mesi ricoverata presso l'ospedale di riabilitazione Santa Lucia".

Questo il lungo post pubblicato da Gaia Tortora su Facebook:

Eccoci qua sorellona, bisogna per salutarti, e ringraziare la valanga di affetto che ci accompagna, dire qualcosa affinché ci sia come sempre abbiamo fatto, chiarezza e trasparenza. Ho protetto in tutti i modi da un anno e due mesi la privacy di Silvia e quella di mia mamma perché noi così siamo: riservate. Silvia ha avuto un evento cerebrale un anno e due mesi fa. È stata poi per tanti mesi ricoverata presso l'ospedale di riabilitazione Santa Lucia. Approfitto ancora una volta per ringraziare i medici i terapisti gli infermieri di un reparto che ho frequentato come una casa per un anno. Lì ho conosciuto storie, persone, sofferenza e dignità. Non dimenticherò mai la forza che ci siamo fatti a vicenda.

Questa è l' unica verità. Sono stata con te anche domenica pomeriggio fino all' ora di cena. Ti sei addormentata e io penso che tu abbia deciso di lasciarci liberi e di liberare te stessa da una condizione che non avresti voluto vivere. Sono tornata a casa con una strana serenità perché ho capito solo dopo, che prendendomi cura di te domenica pomeriggio mi hai fatto ancora di più comprendere cosa volesse dire essere in quella situazione. Ce lo eravamo dette in tempi non sospetti. Non so come ringraziare tutti voi per i messaggi, piano piano cercherò di rispondere a tutti.

Sono contenta di averti vissuto questo anno forse come non mai sorellona.