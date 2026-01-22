roma
Il Ciclone Harry non arriverà a Roma e nel Lazio, ma da venerdì pioggia fino al weekend

Fanpage.it ha intervistato il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati che ha spiegato come il ciclone Harry non interesserà il Lazio, ma arriva il maltempo.
A cura di Alessia Rabbai
(Getty Images)
(Getty Images)

Il Ciclone Harry non arriverà nel Lazio. La tempesta mediterranea ha colpito finora soprattutto tre regioni italiane: Sicilia, Calabria e Sardegna, dov'è scattata l'allerta rossa e dove si sono registrati forti raffiche di vento fino a circa 130 chilometri orari, allagamenti e mareggiate. Fanpage.it ha intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, che ci ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci nella seconda parte della settimana fino al weekend dal punto di vista delle previsioni meteo a Roma e nel Lazio. "Il ciclone non coinvolgerà la nostra regione, ma si sposterà verso Est. Sul Lazio come ricaduta avremo vento che soffierà da Nord-Est sull'Appennino legato a questa circolazione depressionaria". 

Due fasi di maltempo, la prima da venerdì

"Giovedì ci attendono ampie schiarite e tempo soleggiato su Roma – spiega l'esperto – A partire da giovedì pomeriggio ci sarà un flusso occidentale, arriveanno delle perturbazioni Altantiche in due fasi di maltempo: la prima giungerà nella serata di giovedì e comincerà a interessare alcune zone del Nord Ovest. Venerdì coinvolgerà anche le regioni tirreniche, per poi allontanarsi. Il peggioramento su Roma e sul Lazio si registra a partire da venerdì, quando vedremo il ritorno del maltempo, con delle piogge. Non ci sarà invece un calo termico, perché arriva aria da Ovest, non aria fredda".

Sabato e domenica pioggia, weekend all'insegna del matempo

"Una seconda perturbazione arriverà sulla regione nella seconda parte di sabato con lo stesso percorso: dall'Atlantico si muoverà verso il Mediterraneo, raggiungendo di nuovo il Lazio e le regioni tirreniche nella seconda parte di sabato" continua Galbiati. Una perturbazione che "si protrarrà fino a domenica, quindi ci attende un weekend fortemente perturbato. Sul fronte delle temperature le massime non scendono al di sotto dei 13/15 gradi a Roma".

Meteo Roma
Immagine
roma
