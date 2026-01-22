Il Ciclone Harry non arriverà a Roma e nel Lazio, ma da venerdì pioggia fino al weekend

(Getty Images)

Il Ciclone Harry non arriverà nel Lazio. La tempesta mediterranea ha colpito finora soprattutto tre regioni italiane: Sicilia, Calabria e Sardegna, dov'è scattata l'allerta rossa e dove si sono registrati forti raffiche di vento fino a circa 130 chilometri orari, allagamenti e mareggiate. Fanpage.it ha intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, che ci ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci nella seconda parte della settimana fino al weekend dal punto di vista delle previsioni meteo a Roma e nel Lazio. "Il ciclone non coinvolgerà la nostra regione, ma si sposterà verso Est. Sul Lazio come ricaduta avremo vento che soffierà da Nord-Est sull'Appennino legato a questa circolazione depressionaria".

Due fasi di maltempo, la prima da venerdì

"Giovedì ci attendono ampie schiarite e tempo soleggiato su Roma – spiega l'esperto – A partire da giovedì pomeriggio ci sarà un flusso occidentale, arriveanno delle perturbazioni Altantiche in due fasi di maltempo: la prima giungerà nella serata di giovedì e comincerà a interessare alcune zone del Nord Ovest. Venerdì coinvolgerà anche le regioni tirreniche, per poi allontanarsi. Il peggioramento su Roma e sul Lazio si registra a partire da venerdì, quando vedremo il ritorno del maltempo, con delle piogge. Non ci sarà invece un calo termico, perché arriva aria da Ovest, non aria fredda".

Sabato e domenica pioggia, weekend all'insegna del matempo

"Una seconda perturbazione arriverà sulla regione nella seconda parte di sabato con lo stesso percorso: dall'Atlantico si muoverà verso il Mediterraneo, raggiungendo di nuovo il Lazio e le regioni tirreniche nella seconda parte di sabato" continua Galbiati. Una perturbazione che "si protrarrà fino a domenica, quindi ci attende un weekend fortemente perturbato. Sul fronte delle temperature le massime non scendono al di sotto dei 13/15 gradi a Roma".