Il cane Giacomino finisce in un pozzo a Roma: il cucciolo di 70 chili salvato dai vigili del fuoco

A cura di Enrico Tata

Giacomino, un cane corso di 70 chili, è caduto in un pozzo in via Renoir, periferia Sud Est di Roma. Sul posto, alle 15 e 20 circa, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Rustica con il supporto dei colleghi del nucleo SAF, Speleo Alpinistica Fluviale.

Il cane è caduto all'interno di un pozzo profondo circa dieci metri e la manovra di recupero, informano i pompieri in una nota, è avvenuta tramite tecniche SAF. Giacomino, si legge nel comunicato, "è stato estratto dalla cavità dai soccorritori e riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute".

Stando a quanto si apprende, quindi, le condizioni del cucciolo, come si vede nelle fotografie diffuse dai pompieri, sono buone.

Due giorni fa i vigili del fuoco del nucleo SAF sono intervenuti a Vallecorsa, nel sud della provincia di Frosinone, per salvare un bovino caduto in un pozzo. L'animale è stato liberato dal fango, legato con le corde e recuperato con un cavo agganciato a un elicottero Drago partito dalla base di Ciampino. Il bovino è stato trasportato fino ad un punto sicuro, liberato dalle imbracature e affidato al suo proprietario.