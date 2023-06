Il campo da calcio di Trevignano sarà intitolato a Domenico, morto a 22 anni sulla Braccianese Il campo da calcio a 5 del centro sportivo Giulio Morichelli di Trevignano Romano verrà intitolato a Domenico Antinori, il 22enne morto il 5 marzo scorso in un incidente stradale sulla Braccianese.

A cura di Alessia Rabbai

Domenico Antinori e il campo da calcio a 5 del centro sportivo comunale Giulio Morichelli a Trevignano Romano

Il campo da calcio a cinque del centro sportivo comunale Giulio Morichelli a Trevignano Romano verrà intitolato a Domenico Antinori, morto a ventidue anni in un incidente stradale lungo via Braccianese nel Comune di Manziana, alle porte di Roma, il 5 marzo scorso. L'iniziativa è in programma per domenica prossima 18 giugno a partire dalle ore 17.30. Ad annunciarla il Comune di Trevignano e le associazioni del territorio.

"Scendiamo in campo per Domenico Antinori, sarà l'occasione per ricordare il nostro giovane concittadino e grazie alla Amatori Calcio Trevignano, alla Juniores Trevignano Calcio e alla Under 18 Virtus Trevignano, verrà subito onorato ospitando un triangolare". Il papà Albino: "Grazie all'amministrazione comunale e alle associazioni per questa iniziativa, sono orgoglioso di Domenico e di tutto l'affetto che la gente ha dimostrato verso di lui".

L'incidente in cui è morto Domenico Antinori

L'incidente in cui ha perso la vita Domenico Antinori si è verificato intorno all'ora di pranzo di una domenica di primavera. Domenico era in sella alla sua moto Husqvarna e stava percorrendo via strada provinciale 493 via Braccianese, quando è rimasto coinvolto in un incidente sulla cui dinamica sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Il ventiduenne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto davanti all'ingresso del supermercato Carrefour e della Ex Motosi nel Bosco Macchia Grande. Ai lati opposti della strada ci sono due altarini, con foto, peluche e messaggi d'addio. A nulla purtroppo sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, Domenico non ce l'ha fatta.

L’incidente sulla Braccianese in cui è morto Domenico Antinori

A distanza di mesi dalla morte di Domenico il tratto di strada è rimasto lo stesso

I cittadini avevano già segnalato la pericolosità del tratto di strada in cui ha perso la vita Domenico. Le due corsie di senso di marcia opposto nel punto d'accesso al paese alle porte di Roma sono divise da una linea continua, che impedisce il sorpasso e, provenendo da Manziana in direzione Bracciano, la svolta a sinistra. "Purtroppo le regole della strada spesso non vengono rispettate e questo tratto è molto periocoloso, ci sono stati altri incidenti" spiegano. Nello stesso tratto in cui è caduto dalla moto Domenico, poco più di un mese dopo c'è stato un altro sinistro, in cui sono rimasti feriti due motociclisti.