Incidente tra moto e auto sulla Braccianese: nello stesso punto è morto il 22enne Domenico Antinori Nello stesso tratto di via Braccianese davanti al bosco e al Carrefour di Manziana in cui il 5 marzo scorso è morto il 22enne Domenico Antinori oggi c’è stato un altro incidente, fortunatamente i feriti non sono in pericolo di vita.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente tra auto e moto su via Braccianese

Due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato lungo via Braccianese in provincia di Roma nel pomeriggio di Pasquetta. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 18 davanti al Bosco Macchia Grande di Manziana e all'ingresso del supermercato Carrefour, nello stesso tratto di strada in cui poco più di un mese fa, il 5 marzo scorso, è morto il motociclista ventiduenne Domenico Antinori. Ai bordi della carreggiata ci sono le sue foto, mazzi di fiori, un orso di peluche. Al centro una linea continua divide i due sensi di marcia: uno che conduce verso Manziana, l'altro che porta a Bracciano.

Secondo quanto ricostruito finora a rimanere coinvolti nell'incidente sono un'auto e una moto con a bordo due persone. La dinamica del sinistro è ancora in fase d'accertamento ma secondo quanto emerso finora la prima stava viaggiando lungo via Braccianese in direzione Manziana e stava svoltando verso un'area di aggregazione del paese chiamata ‘Motosi', mentre la moto aveva iniziato una manovra di sorpasso e c'è stato l'impatto. I due motociclisti sono finiti a terra, soccorsi dal personale sanitario arrivato in ambulanza. Ad assistere diverse persone che stavano trascorrendo la Pasquetta in mezzo alla natura. Sul posto sono giunti i paramedici, che hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso. Presenti per i rilievi e le verifiche sul sinistro i vigili urbani.

I residenti: "Quel tratto è pericoloso"

Il nuovo incidente di oggi pomeriggio ha portato i residenti a riflettere sulla pericolosità di quel tratto di strada. "Chi proviene da Bracciano non può svoltare a sinistra verso la ‘Motosi' così come chi arriva da Manziana non può girare verso il supermercato, perché c'è la linea continua" spiega una cittadina. "Quello che ci rattrista è il fatto che qua, proprio nello stesso punto in cui poco più di un mese fa è morto un ragazzo oggi c'è stato un nuovo incidente. Bisogna fare qualcosa". E ancora, c'è chi più amareggiato dice: "C'è stato il morto ma pare non sia servito a nulla, non bisogna infrangere le regole della strada se c'è una linea continua non si può svoltare".