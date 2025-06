video suggerito

Ikea a Porta di Roma festeggia i 25 anni nella Capitale e riapre lo spazio espositivo Riapre dopo i lavori di ristrutturazione il nuovo spazio espositivo Ikea nel centro commerciale Porte di Roma. L'inaugurazione coincide con i festeggiamenti per i venticinque anni della multinazionale svedese nel mercato romano.

A cura di Enza Savarese

Ikea al centro commerciale Porta di Roma

Dopo lo stop per lavori di ristrutturazione riapre a Porta di Roma lo showroom di Ikea. Il brand immobiliare svedese festeggia i venticinque anni nel mercato romano con uno spazio espositivo immersivo, il primo al mondo nel suo genere. Per il grande anniversario dal 5 all'8 giugno sarà inoltre possibile partecipare al concorso, tutto romano, con buoni regalo fino a tremila euro.

Il nuovo piano espositivo di Ikea alle Porte di Roma

La chiusura per ristrutturazione e la riapertura a Roma per i 25 anni

La chiusura era stata annunciata lo scorso gennaio e ha riguardato solo la parte espositiva del negozio svedese nel centro commerciale a Porta di Roma. Dopo mesi di lavori al piano superiore lo showroom riapre con un percorso immersivo innovativo. L'evento coincide con il festeggiamento dei venticinque anni dal primo negozio Ikea nella Capitale. "Roma per noi è molto più di un mercato: è un laboratorio di innovazione e relazione", dichiara Ivan Gardini, responsabile Ikea del settore commerciale nella Capitale.

Un sentimento confermato dai sondaggi che la multinazionale svedese ha attuato sul mercato romano. I risultati hanno rilevato come nella Capitale 9 romani su 10 sono, o sono stati, clienti da Ikea.

La nuova showroom Ikea alle Porte di Roma

La nuova zona espositiva immersiva e il concorso a premi

A seguito dei lavori di ristrutturazione, il nuovo format espositivo ha permesso la creazione di tre aree tematiche in cui i clienti potranno immergersi. Tra camere da letto, soggiorno e spazi per bambini, i clienti prima degli acquisiti potranno inserirsi in una simulazione di come potrebbe essere la loro casa con il supporto dei mobili Ikea.

Inoltre l'azienda ha lanciato un concorso attivo dal 5 all'8 giugno solo per i clienti romani. Per chi effettuerà una spesa minima di ottanta euro nei negozi di Porta di Roma, Anangnina e Fiumicino è in palio un carta regalo Ikea. I vincitori potranno ricevere un buono da un minimo di cinquecento a un massimo di tremila euro da spendere in loco oppure online.