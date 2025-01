video suggerito

Mobili Ikea in sconto a metà prezzo, lo showroom a Porta di Roma chiude per lavori Mobili in sconto a metà prezzo all'Ikea al centro commerciale Porta di Roma. La svendita dal 25 gennaio al 9 febbraio è in occasione della chiusura per lavori di ristrutturazione. Lo showroom riaprirà a fine maggio 2025.

A cura di Alessia Rabbai

Ikea al centro commerciale Porta di Roma

Ikea al centro commerciale Porta di Roma chiude temporaneamente la parte espositiva per lavori e lo store fa sconti sui mobili. Un'occasione da non perdere per gli amanti del marchio d'arredamento svedese. La svendita è partita ieri, sabato 25 gennaio, quando il punto vendita è stato preso d'assalto da tantissimi clienti, in fila e pronti ad accaparrarsi i mobili a metà prezzo.

Gli sconti riguardano esclusivamente il punto vendita del centro commerciale Porta di Roma, mentre non riguarderanno gli altri store presenti a Roma e nel resto d'Italia. Lo showroom è stato aperto nel 2005 ed è stato il secondo nella Capitale, mentre il primo, quello di Anagnina, nel 1997. La chiusura riguarda solo la parte espositiva, dunque per intenderci, il piano superiore con allestimento di mobili e complementi d'arredo, mentre resterà aperto solo il market degli accessori, dunque i clienti potranno continuare ad acquistare i prodotti. Ecco come funzionano gli sconti e fino a quando durano.

Sconti all'Ikea a Porta di Roma

Gli sconti sui mobili dell'Ikea dureranno fino a domenica 9 febbraio 2025. Funziona così: i clienti possono pre-acquistare i mobili fisicamente presenti nel negozio e ritirarli dal 10 al 25 febbraio. Si tratta di un'iniziativa esclusiva, programmata per agevolare lo svuotamento dei locali in occasione di alcuni lavori. Per accertarsi che un mobile sia in sconto serve controllare che abbia un bollino verde.

La svendita è pari al 50 per cento del costo effettivo del mobile, dunque vengono venduti a metà prezzo rispetto al classico listino e ai prezzi presenti sul sito web. Un ulteriore ribasso riguarderà invece tutta la merce esposta nel cosiddetto "angolo delle occasioni", un'area di Ikea posta al lato delle casse e del magazzino, già normalmente dedicata ad articoli in vendita a prezzo stracciato.

Quando riapre lo showroom Ikea a Porta di Roma

La svendita dei mobili all'Ikea di Porta di Roma, come detto, è stata programmata in concomitanza con dei lavori necesari al piano superiore, che ospita lo showroom della multinazionale svedese. È infatti prevista una ristrutturazione, che interesserà l'area degli allestimenti per alcuni mesi. Chiuderà il 9 febbraio, per riaprire, almeno secondo quanto annunciato finora, a fine maggio 2025 con una veste rinnovata.