Identificata la donna trovata morta in spiaggia a Fiumicino: è una romana di 65 anni La donna trovata morta in spiaggia a Fiumicino è una signora di sessantacinque anni residente a Roma. La sua macchina è stata rinvenuta a tre chilometri di distanza.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

È stata identificata la donna di sessantacinque annitrovata morta ieri mattina sulla spiaggia di Passoscuro a Fiumicino. Si tratta di una romana, residente a San Basilio, e che sarebbe stata affetta da una grave patologia, come riporta la Repubblica.

Sul caso indagano i carabinieri di Civitavecchia. L'ipotesi più plausibile è che la donna si sia tolta la vita e sia entrata in acqua di sua volontà. Sul corpo è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso: dalle prime informazioni, sembra che la donna sia morta per annegamento e non che sia deceduta prima di cadere in acqua.

Sul volto sono state trovare delle ecchimosi, sulle quali si è indagato a 360 gradi. Si tratterebbe però di ferite che la donna si è procurata a causa della permanenza in acqua e dell'urto del suo corpo con alcuni scogli. Non ci sarebbe quindi nessun intervento di terze persone.

Inizialmente non era stato possibile identificare la donna, che con sé non aveva effetti personali né documenti. I carabinieri sono risaliti alla sua identità dopo aver ritrovato la sua auto a tre chilometri di distanza dalla spiaggia di Passoscuro. La signora ha parcheggiato e poi ha proseguito a piedi per la spiaggia per alcuni chilometri, dove poi è stato ritrovato il suo corpo senza vita.

A dare l'allarme, nella mattina di lunedì, è stata una persona che ha notato il corpo sulla spiaggia verso le 7.45. Sul posto sono arrivati i militari della Capitaneria di Porto e gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte della donna risalirebbe a poche ore prima: a un primo esame esterno del medico legale è risultato che non si trovava in acqua da molto.