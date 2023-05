Cadavere di una donna in spiaggia a Fiumicino: si cercano in mare i documenti per identificarla La donna, di età apparente tra i 40 e i 45 anni, è stata notata questa mattina presto sulla spiaggia di Fiumicino. Disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Il cadavere di una donna di età apparente tra i quaranta e i quarantacinque anni è stato trovato sulla spiaggia di Passoscuro a Fiumicino. La segnalazione è arrivata alle 7.45 con una chiamata al 112, che segnalava la presenza di un corpo senza vita sul bagnasciuga. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Roma e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni, la donna non aveva con sé documenti o effetti personali. I militari della Capitaneria di Porto stanno effettuando una ricognizione in acqua per vedere se vi siano oggetti appartenenti alla vittima che magari possano aiutare a identificarla più velocemente. Al momento del decesso indossava un paio di leggings, una camicetta e una giacca a vento.

Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia in modo da accertare le cause del decesso. Il corpo avrebbe tracce recenti di permanenza in acqua, dove però non sarebbe rimasto per molto tempo. Tutte le ipotesi sono al vaglio, sia che si sia trattato di un incidente, un gesto volontario o un omicidio.

Uno degli aspetti da chiarire, è quanto tempo la donna sia stata in mare. Potrebbe trattarsi di alcuni giorni così come di poche ore, ma sarà l'autopsia a stabilire – oltre alle cause del decesso – anche il giorno della morte. Secondo una prima ipotesi, il corpo non sarebbe stato molto tempo in acqua: in questo caso, potrebbe essere esclusa la morte per annegamento. Tutte possibilità al vaglio degli investigatori che dovranno essere valutate nelle prossime ore. Saranno visionate anche eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se abbiano ripreso i movimenti della donna prima della morte.