I romani bocciano l’albero di Natale a Piazza Navona: “Tutto spennacchiato, è il nuovo Spelacchio”

L’albero di Natale a Piazza Navona (Credit: ROMA SI AMA/Massimo Coccioletti)

"Potevano impegnarsi di più" è il commento di molti dei romani che ieri passeggiavano a Piazza Navona, dove con lo sfondo della Chiesa di Sant'Agnese in Agone è stato allestito uno degli alberi di Natale del centro storico di Roma. Tra bancarelle di addobbi e dolciumi, giostre e vetrine dei negozi addobbate a festa svetta transennato un abete con grandi decorazioni rosse e oro e all'interno di un vaso nero in plastica. "Guarda, è tutto spennacchiato" commenta una cittadina. "Sembra preso al discount, si poteva fare una scelta migliore. Questo albero è striminzito: ha pochi rami ed è poco fitto. Pare che gli addobbi cadano da un momento all'altro e che non riesca a sostenerne il peso. I rami sono troppo esili" commenta una turista in visita in città in occasione del Ponte dell'Immacolata.

Poi l'immancabile paragone: "Sembra il nuovo Spelacchio", ironizza un cittadino, paragonando l'albero di Piazza Navona a quello che tradizionalmente viene eretto a Piazza Venezia, ma che a causa dei lavori per la metro è temporaneamente spostato a Piazza del Popolo. Spelacchio è appunto il nome che i romani avevano dato all'albero di Natale di Piazza Venezia durante l'amministrazione di Virginia Raggi, che ha debuttato ormai otto anni fa, nel 2017. Un nome al quale la città si è poi affezionata e con il quale ha continuato a chiamarlo negli anni successivi. "Certo che una Piazza così importante, bella e centrale come piazza Navona dove si festeggia anche la tradizionale Befana, meritava una scelta più attenta" ha detto una passante. Cittadini e turisti hanno immortalato l'albero con foto e video poi pubblicati sui social network, lasciandosi andare con critiche e commenti ironici.

Ieri lunedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, come da tradizione c'è stata l'accenzione dell'albero di Natale a Piazza del Popolo, un evento ogni anno molto atteso e amato dai romani. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente di Acea Barbara Marinali hanno inaugurato l'albero e le luminarie di via del Corso, un appuntamento che ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie e di fine anno. L'albero di Natale, un Abies Nordmanniana di oltre venti metri di altezza addobbato con sfere colorate oro, argento e rosse e illuminato da 100mila led, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e l'operatore economico Rattiflora Sas.