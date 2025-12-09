roma
Video thumbnail

I romani bocciano l’albero di Natale a Piazza Navona: “Tutto spennacchiato, è il nuovo Spelacchio”

Critiche e commenti ironici all’albero di Natale di Piazza Navona. I cittadini: “È il nuovo Spelacchio, potevano impegnarsi di più”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
L’albero di Natale a Piazza Navona (Credit: ROMA SI AMA/Massimo Coccioletti)
L’albero di Natale a Piazza Navona (Credit: ROMA SI AMA/Massimo Coccioletti)

"Potevano impegnarsi di più" è il commento di molti dei romani che ieri passeggiavano a Piazza Navona, dove con lo sfondo della Chiesa di Sant'Agnese in Agone è stato allestito uno degli alberi di Natale del centro storico di Roma. Tra bancarelle di addobbi e dolciumi, giostre e vetrine dei negozi addobbate a festa svetta transennato un abete con grandi decorazioni rosse e oro e all'interno di un vaso nero in plastica. "Guarda, è tutto spennacchiato" commenta una cittadina. "Sembra preso al discount, si poteva fare una scelta migliore. Questo albero è striminzito: ha pochi rami ed è poco fitto. Pare che gli addobbi cadano da un momento all'altro e che non riesca a sostenerne il peso. I rami sono troppo esili" commenta una turista in visita in città in occasione del Ponte dell'Immacolata.

Poi l'immancabile paragone: "Sembra il nuovo Spelacchio", ironizza un cittadino, paragonando l'albero di Piazza Navona a quello che tradizionalmente viene eretto a Piazza Venezia, ma che a causa dei lavori per la metro è temporaneamente spostato a Piazza del Popolo. Spelacchio è appunto il nome che i romani avevano dato all'albero di Natale di Piazza Venezia durante l'amministrazione di Virginia Raggi, che ha debuttato ormai otto anni fa, nel 2017. Un nome al quale la città si è poi affezionata e con il quale ha continuato a chiamarlo negli anni successivi. "Certo che una Piazza così importante, bella e centrale come piazza Navona dove si festeggia anche la tradizionale Befana, meritava una scelta più attenta" ha detto una passante. Cittadini e turisti hanno immortalato l'albero con foto e video poi pubblicati sui social network, lasciandosi andare con critiche e commenti ironici.

Ieri lunedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, come da tradizione c'è stata l'accenzione dell'albero di Natale a Piazza del Popolo, un evento ogni anno molto atteso e amato dai romani. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente di Acea Barbara Marinali hanno inaugurato l'albero e le luminarie di via del Corso, un appuntamento che ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie e di fine anno. L'albero di Natale, un Abies Nordmanniana di oltre venti metri di altezza addobbato con sfere colorate oro, argento e rosse e illuminato da 100mila led, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e l'operatore economico Rattiflora Sas.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Primario arrestato a Roma, come funzionava il sistema delle tangenti
700mila euro per favorire cliniche private, minacce a chi non pagava
La ricostruzione della procura sul sistema messo su da Palumbo
Primario del Sant'Eugenio arrestato a Roma mentre intasca tangente da 3mila euro in strada
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views