I granchi blu giganti sono stati avvistati anche nel mare di Ostia Dopo le segnalazioni arrivate a fine luglio da Ladispoli, esemplari di questa specie aliena, cioè non autoctona dei nostri mari, sono stati osservati anche a Sud di Roma.

A cura di Enrico Tata

Anche a Ostia sono stati avvistati i granchi blu dell'oceano Atlantico. Dopo le segnalazioni arrivate a fine luglio da Ladispoli, esemplari di questa specie aliena, cioè non autoctona dei nostri mari, sono stati osservati anche a Sud di Roma. Questi granchi si riconoscono per la colorazione blu del corpo e arancione sulla punta delle chele. Possono raggiungere anche i venti centimetri di dimensione. Sono ottimi da mangiare e vengono utilizzati in molte ricette negli Stati Uniti ma, come detto, si tratta di una specie non presente abitualmente nei nostri mari e che potrebbe danneggiare l'ecosistema marino. Inoltre i granchi blu si riproducono con estrema facilità.

A compiere il primo avvistamento a Ostia, riporta la pagina di informazione locale La Mia Ostia, sono stati Francesco e Marco Bianchi Cagliesi durante un’immersione a due metri di profondità. Raccontano i due: "Si trovava in mezzo alla tremolina dentro una tana, lo abbiamo tenuto fermo con un arpione e poi preso con il retino. Quando lo abbiamo fotografato ci siamo accorti che aveva le uova e lo abbiamo riportato in mare”.

Le prime segnalazioni nel litorale romano sono arrivate, come anticipato, da Ladispoli, a Nord della Capitale e soprattutto dallo specchio d'acqua nei pressi del Monumento naturale ‘Palude di Torre Flavia. Spiegava Corrado Battisti, il funzionario naturalista che si occupa della palude: "Nel delta del Po hanno addirittura aperto la pesca per cercare di debellare questa specie. Ma è una specie a dinamica esplosiva, esponenziale. Quindi ci aspettiamo grandi numeri, a prescindere che li peschiamo o meno".