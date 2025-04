video suggerito

I genitori di Aves Tierney, la 22enne morta a Roma per un avocado toast: “Non riusciamo a capire” I genitori di Avarie Anne Tierney hanno aperto un profilo commemorativo sulla piattaforma Mykeeper. “La nostra Avarie è con Gesù. Non capiamo, ma è a questo che ci aggrappiamo. Ogni giorno è un giorno in più per vederla di nuovo”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I genitori di Avarie Anne Tierney, Aves la chiamavano amici e parenti, hanno aperto un profilo commemorativo sulla piattaforma Mykeeper. La 22enne studentessa americana è morta a Roma dopo aver mangiato un avocado toast. Ha avuto una fortissima reazione allergica a una salsa a base di anacardi ed è deceduta pochi minuti dopo aver mangiato il panino.

Ecco lettera pubblicata dai genitori e dal fratello sulla piattaforma:

La nostra Avarie è con Gesù. Non capiamo, ma è a questo che ci aggrappiamo. Ogni giorno è un giorno in più per vederla di nuovo. Siamo così grati a tutti coloro che hanno raggiunto e pregato per la nostra famiglia in questo momento difficile. La compassione e la risposta di amici e familiari è stata travolgente. Siamo grati per tutti i pasti, i fiori e i biglietti che ricordano la nostra “Aves”. Non vediamo l'ora di sentire tutte le vostre storie su come vi ha fatto ridere a crepapelle ed è stata un'amica quando ne avevate bisogno. La nostra casa è stracolma! Se volete fare una donazione alle organizzazioni che Avarie amava al posto dei fiori, vi chiediamo di fare una donazione al Fondo in memoria di Avarie Anne Tierney. Le donazioni a questo fondo sono deducibili dalle tasse e saranno devolute a organizzazioni benefiche che sono vicine al cuore di Avarie (ad esempio Hume Lake Christian Camps, Biola University, Sus Hijos El Salvador, Up and Running Again e molte altre).

Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso. In particolare gli investigatori stanno cercando di accertare se il ristorante in cui Avarie ha mangiato prima di sentirsi male abbia rispettato tutte le norme in materia di sicurezza e di allergie alimentari. Sul menu del locale c'è scritto di chiedere al personale in caso di allergie alimentari. Avarie ha comunicato la sua allergia? Non è stata capita per problemi di ‘barriera linquistica', come hanno ipotizzato le forze dell'ordine?