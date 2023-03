I 60 anni dell’hotel Rome Cavalieri: cena a ‘Tre Stelle’ con Heinz Beck per festeggiare Sulla vetta di Monte Mario, da sessant’anni il Rome Cavalieri, ex Rome Cavalieri Hilton, è un punto di riferimento tra gli hotel di lusso della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Un parco di sei ettari e un affaccio mozzafiato sulla Città Eterna. Sulla vetta di Monte Mario, da sessant'anni il Rome Cavalieri, ex Rome Cavalieri Hilton, è un punto di riferimento tra gli hotel di lusso della Capitale. Nel giugno del 1963 l'inaugurazione da parte di Conrad Hilton, il fondatore, nel 1919, dell'omonima catena alberghiera diventata famosa in tutto il mondo.

Tra poche settimane, quindi, si celebrerà il sessantesimo anniversario di questo storico hotel romano, progettato all'epoca dall'archistar Ugo Luccichenti con un contributo anche di Nervi per quanto riguarda i calcoli sul cemento armato. Negli anni, l'albergo si è arricchito di una collezione d'arte privata e di un ristorante prestigioso: la Pergola, l'unico Tre Stelle Michelin di Roma, dello chef Heinz Beck.

"Nato nel 1963, il Rome Cavalieri, spegnerà le sue sessanta candeline con una serie di eventi nel corso dell’anno, dedicati a quel favoloso decennio. Celebreremo la storia e l’importanza che l’hotel ha rappresentato per la città di Roma e per l’intero mondo dell’ospitalità di lusso. A partire da esperienze esclusive per festeggiare l’anniversario di diamante, tutto sarà volto a sottolineare questo momento unico della storia dell’hotel", si legge sul sito dell'Hilton nella pagina dedicata al sessantenario.

Leggi anche L'attore Bruce Willis afflitto da demenza frontotemporale

Uno degli eventi più importanti per i festeggiamenti sarà una cena stellata a cura, naturalmente, di Heinz Beck. Spiega Alessandro Cabella, Managing Director del Rome Cavalieri: "Molte sono le iniziative e i festeggiamenti previsti per questo 60° anniversario. Tra queste, una cena stellata di Heinz Beck a La Pergola preparata a sei mani in collaborazione con altri due chef stellati, a 10 portate per 60 ospiti, e una serata di gala a bordo piscina in tema anni '60 rivisitati nel mood contemporaneo".