“Ho preso molti farmaci, voglio morire”: annuncia il suicidio, donna soccorsa dai carabinieri Una donna ha annunciato a un’amica l’intenzione di volersi suicidare: quest’ultima ha chiamato il 112 che ha mandato una pattuglia di carabinieri sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha mandato un messaggio a un'amica dicendo che voleva farla finita e per questo aveva ingerito diversi farmaci. Un gesto estremo, quello compiuto dalla donna, depressa da tempo, che però sperava di essere salvata. Il terribile episodio è avvenuto lunedì 15 a gennaio a Frosinone proprio in occasione del Blue Monday, quello che convenzionalmente è considerato il giorno più triste dell'anno. Tempestivo l'intervento dei carabinieri a casa della donna, che l'hanno soccorsa e portata in ospedale. La signora, fortunatamente, si è salvata e non è in pericolo di vita.

Tutto è cominciato quando una donna ha ricevuto sul cellulare un messaggio preoccupante. Era l'amica e collega di lavoro che le annunciava che aveva preso molti farmaci e che voleva morire. Immediatamente la donna ha chiamato il 112, spiegando agli operatori cosa era successo e chiedendo il loro intervento. Attimi di paura hanno preceduto la chiamata, con il timore che ormai fosse troppo tardi e che la donna fosse già morta.

Sul posto sono arrivati i carabinieri. Quando hanno bussato alla porta, si sono trovati davanti una donna provata da quanto stava succedendo e che è apparsa visibilmente sollevata vedendo che qualcuno era andata a soccorrerla. "Meno male che siete arrivati…", gli ha detto, scoppiando in lacrime e raccontando la sua difficile storia e della depressione contro cui non riusciva proprio a combattere. Per quello aveva deciso di ingerire i farmaci e togliersi la vita. Fortunatamente non era troppo tardi: ricoverata all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, è stata presa in carico dai medici e non rischia di morire.