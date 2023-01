Hitler con la maglia della Roma: gli adesivi alla vigilia del Giorno della Memoria sono un caso Roma compaiono adesivi che raffigurano Hitler mentre indossa la maglietta della Roma a pochi giorni dal Giorno della Memoria. “Sfregio inaccettabile”, il commento del sindaco Gualtieri.

A cura di Redazione Roma

Nelle ultime ore la capitale sono comparsi in giro per la capitale degli adesivi rettangolari che, come fosse uno dei calciatori che facevano parte della collezione di figurine per riempire l'album, raffigurano Adolf Hitler con la maglia della Roma. Colletto arancione e maglietta bordeaux, sul petto campeggia la grande scritta Barilla: il viso, però, è quello del dittatore nazista e non di uno dei giocatori che hanno indossato la storica maglia.Non si conoscono gli autori degli adesivi, ma è probabile si tratti di esponenti del tifo organizzato romanista di stampo fascista, e non di qualche singolo cane sciolto.

Gli adesivi con Hitler in giro per Roma

Gli adesivi sono stati attaccati sulle serrande dei negozi e sui cartelli della segnaletica stradale in tutto il quartiere Trieste, a partire da piazza Vescovio, ma anche nelle zone vicine, come Montesacro e il Tufello.

Se si parla spesso e volentieri della Curva Nord della Lazio e della presenza qui dell'estrema destra, meno sotto i riflettori è il tifo dello stesso colore politico in Sud, dove i contorni del rapporto tra ultras e politica sono più frastagliati. Ma non si tratta di un caso isolato: per quasi tutto il 2022 ha svenotlato in Sud una bandiera con su scritto "Roma Marcia Ancora", con il chiaro riferimento al centenario della marcia su Roma.

La risposta del sindaco Roberto Gualtieri

Non ha tardato ad arrivare la risposta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che sui suoi social ha parlato di una vera infamia: "Si tratta di uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria (che si celebra il 27 gennaio, ndr). Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori".