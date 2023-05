Guidava ubriaco e drogato il conducente del furgone nell’incidente sull’Appia in cui è morto Mighri Dai test tossicologici e alcolemici sul 38enne al volante del furgone coinvolto nell’incidente in cui è morto Mighri Zouhair, il conducente guidava ubriaco e drogato.

A cura di Alessia Rabbai

Guidava ubriaco e drogato l'automobilista di trentotto anni coinvolto nell'incidente in cui è morto il quarantatreenne Mighri Zouhair. Come riporta la testata locale Latina Oggi ieri sono arrivati i risultati dei test tossicologici sul conducente del furgone, che è risultato positivo all'alcol e alla droga. Ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Il sinistro risale alla mattina di domenica scorsa 27 maggio ed è avvenuto lungo via Appia, alle porte di Cisterna di Latina, in territorio pontino.

Il conducente del furgone è in prognosi riservata

Nell'impatto Mighri Zouhair, che era a bordo della sua Volkswagen Golf-cross è deceduto, mentre il conducente del furgone è rimasto gravemente ferito. Soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti con codice rosso, è ricoverato nel reparto di Rianimazione e le sue condizioni di salute sono molto serie. Da quanto si apprende attualmente è ancora in prognosi riservata, i medici al momento non si pronunciano sull'esito del loro intervento.

In corso le indagini della polizia locale sulla dinamica dell'incidente

Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tutti e due i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. Le verifiche sono in corso e si attendono miglioramenti nel paziente. Quando sarà possibile gli agenti lo ascolteranno.