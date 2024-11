Guida Michelin 2025, quali sono i nuovi ristoranti stellati a Roma e nel Lazio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Achilli al Parlamento, foto di Sabrina Rossi.

Ad una settimana dalla presentazione dei nuovi Bib Gourmand, cioè i ristoranti scelti per il rapporto qualità-prezzo della loro proposta, dove appare la Trattoria della Fortuna, in via Salaria 57 a Monterotondo, arriva la settantesima edizione italiana della Guida Michelin la Rossa, con le sue ambite stelle. Un solo ingresso per la capitale nel firmamento della guida quest'anno: si tratta di Achilli al Parlamento, a cui è stata affidata una stella. Un numero che basta, però, a riconfermare Roma come città più stellata, con due stelle sopra Milano.

Un ulteriore riconoscimento, però, arriva con il Michelin Service Award 2025 offerto da Intrecci – Alta Formazione di Sala assegnato a Vanessa Melis del ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino.

Achilli al Parlamento: dove si trova, come si mangia

New entry 2025, Achilli al Parlamento, premiato con una stella. Come suggerisce il nome, l'elegante ristorante si trova a pochi passi dal Parlamento. In cucina troviamo lo chef Pieluigi Gallo pronto a servire pietanze che valorizzando i prodotti, totalmente green. Dalle consistenze inaspettate, ogni piatto è accompagnato con i vini al bicchiere o bottiglie da scegliere in enoteca. Le bottiglie, oltre ad accompagnare il pasto, sono anche l'anima della sala e rivestono le pareti. Un ricordo del locale delle origini, nato come enoteca. Adesso, invece, vanta un bistrot aperto anche a pranzo, per chi cerca proposte più semplici.

Il premio a Vanessa Melis di Pascucci al Porticciolo

Premiato anche un altro locale, che resta una garanzia nel litorale romano. Stavolta, oltre al locale, è arrivato il riconoscimento a Vanessa Melis, responsabile di sala.

"Gestisce la sala di uno dei migliori ristoranti del litorale laziale e la cucina ha proprio in Vanessa un ingrediente vincente – scrivono di lei nella guida dal firmamento rosso – Sorrisi, accoglienza, ospitalità: da Pascucci al Porticciolo la stella è nel piatto, ma tutt’intorno c’è un servizio che ha emozionato gli ispettori, con una dimensione allo stesso tempo professionale e familiare, a cui partecipa tutto il team".

Tutti i ristoranti con le stelle Michelin a Roma e nel Lazio

Nonostante l'unico ingresso, la capitale, come anticipato, resta la città con più stelle Michelin e anche la regione Lazio si difende bene con i locali degni di tale riconoscimento. Ecco tutti i ristoranti stellati nel Lazio:

Acuto – Colline Ciociare;

Ariccia – Sintesi;

Fiumicino – Il Tino;

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo ;

; Genazzano – Marco Bottega Ristorante;

Labico – Antonello Colonna Labico;

Pontinia – Mater1apr1ma;

Ponza – Acqua Pazza;

Rivodutri – La Trota;

Roma – Achilli al Parlamento ;

; Roma – All'Oro;

Roma – Aroma;

Roma – Glass Hostaria;Roma – Idylio by Apreda;

Roma – Il Convivio Troiani;

Roma – Imàgo;

Roma – Marco Martini Restaurant;

Roma – Moma;

Roma – Orma Roma;

Roma – Per Me Giulio Terrinoni;

Roma – Pipero Roma;

Roma – Pulejo;

Roma – Zia;

Terracina – Essenza;

Trevinano – La Parolina.