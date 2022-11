Guida Michelin 2023, non solo Cannavacciuolo: a Roma premiati due ristoranti, ad Ariccia arriva una stella

Non solo Cannavacciuolo, che ha conquistato la terza stella nella guida Michelin. Tra i quattro nuovi ‘due stelle’ italiani ci sono infatti due ristoranti della Capitale: Enoteca La Torre e Acquolina. Ad Ariccia il ristorante Sintesi conquista una stella.

Le ‘tre stelle' conquistate da Antonino Cannavacciuolo e dalla sua Villa Crespi rappresentano la novità più interessante della guida Michelin edizione 2023. Quello dello chef napoletano, infatti, è l'unico passaggio da due a tre stelle nell'ultimo anno. Ma anche Roma può festeggiare. Tra i nuovi ‘due stelle' italiani ci sono infatti due ristoranti della Capitale: Enoteca La Torre e Acquolina. Tra i nuovi ristoranti ‘una stella' c'è il romano Pulejo, ma anche Sitesi, un locale che si trova ad Ariccia, paese dei Castelli Romani famoso più per la porchetta e le ‘fraschette' che per la cucina gourmet.

La seconda stella è stata assegnata allo chef di Acquolina, Davide Lippi, con questa motivazione: "Il giovane chef propone una cucina dove tecnica e fantasia esaltano la materia prima in modo mai banale ma senza virtuosismi. Tra i menu degustazione domina il Mediterraneo con i suoi prodotti, i profumi e le sue tradizioni".

Questa la descrizione sulla guida 2023 del ristorante Enoteca La Torre, considerato tra l'altro uno dei ristoranti più romantici di Roma:

La cucina, in perfetta simbiosi col servizio che rifinisce alcune portate direttamente in sala (come nel caso di un enorme babà), celebra la creatività e lo fa con l'energia, l'esuberanza e la ricerca di sapori tipicamente mediterranei e campani – regione da cui proviene Domenico Stile – insieme ad alcuni tributi alla tradizione romana.