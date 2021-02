Un sabato complicatissimo per la viabilità ferroviaria nel Lazio: si è verificato un guasto sulla linea alta velocità a Milano, ma anche a Napoli e i collegamenti con il versante adriatico sono critici a causa del maltempo. Alla stazione Termini di Roma il traffico ferroviario è pertanto fortemente rallentato, anche se i guasti tecnici sono stati risolti, e i treni sono in ritardo di oltre sei ore. In particolare (alle 15.50) il treno Alta Velocità Italo 9911 diretto a Napoli Centrale è in ritardo di 390 minuti, circa 6,30 ore. In generale tutti i treni diretti a Napoli sono in ritardo di diverse ore. Di conseguenza sono in ritardo tutti i treni in arrivo da Milano e da Torino.

Si leggeva questa mattina sul sito di Trenitalia: il traffico è rallentato a causa di un guasto sulla linea tra Milano Lambrate e Milano Rogoredo le cui cause sono in orso di accertamento. "Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio". Alle ore 15,30 è stato pubblicato un aggiornamento in cui si spiega che il traffico ferroviario è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici, ma per i treni in viaggio il tempo di percorrenza aumenterà di circa due ore. "I treni a Lunga Percorrenza possono subire cancellazioni tra Milano Rogoredo e Milano Lambrate o instradamenti sul percorso alternativo via Milano Greco Pirelli", si legge ancora. Diversi treni sono stati cancellati e quindi si consiglia di monitorare la situazione sul sito di Trenitalia e Italo.

Questa mattina, inoltre, era stato segnalato anche un guasto alla linea tra Cassino e Caserta: "Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario". Il guasto, fortunatamente, è stato risolto nella tarda mattinata. Ci sono stati problemi, però, anche per quanto riguarda i collegamenti con il versante adriatico e in particolare con Ancona. Alle 8 si leggeva, sempre sul sito di Trenitalia: "Il traffico è rallentato per condizioni meteo critiche tra Fossato di Vico e Fabriano. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio".