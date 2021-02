Fino a tre ore di ritardo in media, treni deviati e offerta riprogrammata. Sono le conseguenze di un inconveniente che si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 13 febbraio, sulla rete ferroviaria del nodo di Milano, tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Lambrate. Stando a quanto riporta Rfi (rete ferroviaria italiana), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, si è trattato di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni che si è verificato attorno alle 7.15. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Rfi, che però non sono riusciti a risolvere il guasto a stretto giro. E così per tutta la mattinata il traffico ferroviario nei pressi del capoluogo lombardo ha subito forti contraccolpi.

I disagi all'inizio sono stati più contenuti, con ritardi medi di circa un'ora per i treni sulle linee Milano-Piacenza-Bologna, Milano-Voghera-Genova e Milano-Venezia e la riprogrammazione dell'offerta. Col passare delle ore tuttavia la situazione è peggiorata: i ritardi sono saliti a 90 minuti, e in seguito il traffico ferroviario è stato sospeso tra Milano Rogoredo e Milano Lambrate e il guasto ha coinvolto anche la linea Alta velocità Milano-Bologna, con i treni Frecciarossa e Italo limitati alle stazioni di Milano Rogoredo e Milano Lambrate e alcuni convogli deviati sulla linea Milano – Greco Pirelli.

Alle 13 risultano ritardi medi di tre ore

Nell'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito di Rfi alle 13 si legge che il traffico è ancora "fortemente rallentato per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate le cui cause sono in corso di accertamento". I ritardi medi sono ormai dell'ordine dei 180 minuti, tre ore, e l'intervento dei tecnici Rfi è ancora in corso.