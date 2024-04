video suggerito

Ci sono persone non autorizzate sui binari a Melegnano: treni in ritardo fino a 55 minuti Trenitalia ha segnalato la presenza di persone non autorizzate sui binari all'altezza di Melegnano, tra Milano e Lodi, nel pomeriggio di domenica 21 aprile. È stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, ma i treni hanno già accumulato ritardi fino a 55 minuti.

All'altezza di Melegnano, tra la città di Milano e quella di Lodi, è stata segnalata la presenza di alcune persone non autorizzate sui binari della linea ferroviaria. A comunicarlo è Trenitalia che, attraverso una nota pubblicata nel pomeriggio di oggi domenica 21 aprile, segnala che a partire dalle 15 la circolazione dei treni è rallentata. I responsabili hanno richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per consentire la ripresa in sicurezza del traffico ferroviario, ma i ritardi sono diventati sostanziosi.

Trenitalia conferma che si possono registrare tempi di percorrenza fino a 40 minuti superiori ai previsti, ma ci sono corse, come quella di Italo, che hanno accumulato alle 16:02 un ritardo complessivo di 55 minuti. Una soluzione potrebbe essere l'instradamento dei treni ad Alta Velocità sulla linea convenzionale che collega Milano Rogoredo con Piacenza.

Articolo in aggiornamento