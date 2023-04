Guasto su linea ferroviaria alta velocità Roma Napoli: oggi ritardi per tutti i treni Alle 18.30 di oggi, 23 aprile, Trenitalia ha informato in una nota che la circolazione sulla linea ferroviaria AV Roma-Napoli resta fortemente rallentata ed è in corso l’intervento dei tecnici.

A cura di Enrico Tata

Guasto elettrico sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli, con la circolazione dei treni che è fortemente rallentata dalle ore 13.00 di oggi, domenica 23 aprile 2023. Alle 18.30 Trenitalia ha informato in una nota che la circolazione rimane fortemente rallentata ed è in corso l'intervento dei tecnici. I treni alta velocità vengono instradati su percorsi alternativi e per questo registrano maggiori tempi di percorrenza sulle tratte previste fino a 70 minuti.

Sul tabellone informativo della stazione Termini di Roma si legge che "i treni da e per Napoli Centrale, Salerno, Lecce, Reggio Calabria Centrale, potranno subire ritardi fino a 45 minuti o variazioni per un guasto alla linea elettrica sulla linea AV Roma-Napoli".

Questi i treni che utilizzano o hanno utilizzato il percorso alternativo via Cassino:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27)

• FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

• FR 8418 Reggio di Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

• FR 9584 Reggio di Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio di Calabria Centrale (17:50)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:10)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FA 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55)

• FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55)

• FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14)

• FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) – Bari Centrale (20:20)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) – Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00)

• FR 9422 Napoli Centrale (12:09) – Venezia Santa Lucia (17:34)