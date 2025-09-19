roma
video suggerito
video suggerito

Guasto improvviso alla rete idrica, Fregene e Maccarese restano senz’acqua

Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che nella serata di ieri, 18 settembre, “si sono verificati abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle località di Fregene e Maccarese (comune di Fiumicino) e zone limitrofe”.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Enrico Tata
0 CONDIVISIONI
Immagine

Guasto improvviso alla rete idrica sul litorale romano. Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che nella serata di ieri, 18 settembre, "si sono verificati abbassamenti di pressione e/o mancanze d'acqua nelle località di Fregene e Maccarese (comune di Fiumicino) e zone limitrofe".

Acea Ato 2 ha immediatamente inviato sul posto i tecnici per la riparazione e il ripristino della normale funzionalità del servizio.

Il Comune di Fiumicino comunica invece che, "appena venuta a conoscenza del disservizio, insieme al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, abbiamo contattato i tecnici di Acea ATO2, per avere aggiornamenti in tempo reale sulla natura del guasto e sui tempi previsti per la risoluzione". Così l'assessora ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati che che ha ringraziato Acea Ato2 per il tempestivo intervento.

Leggi anche
Scuole chiuse a Frosinone domani 16 settembre per mancanza d'acqua: orari e istituti interessati

Non sono state comunicate le strade interessate dal disservizio.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Si toglie la vita a 14 anni, la Garante: "Bisognava fare di più, gli strumenti ci sono"
Segnalati alla Procura 4 compagni di classe
La psicologa: "Era disperato, viveva la scuola come un martirio"
Lo psicologo Lavenia: "Una legge subito contro il bullismo, il tempo è assassino"
La madre: "Avevamo già denunciato, nessuno ha fatto niente"
La Garante dell'Infanzia e Adolescenza Sansoni a Fanpage.it
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views