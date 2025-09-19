Guasto improvviso alla rete idrica, Fregene e Maccarese restano senz’acqua

Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che nella serata di ieri, 18 settembre, “si sono verificati abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle località di Fregene e Maccarese (comune di Fiumicino) e zone limitrofe”.

Acea Ato 2 ha immediatamente inviato sul posto i tecnici per la riparazione e il ripristino della normale funzionalità del servizio.

Il Comune di Fiumicino comunica invece che, "appena venuta a conoscenza del disservizio, insieme al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, abbiamo contattato i tecnici di Acea ATO2, per avere aggiornamenti in tempo reale sulla natura del guasto e sui tempi previsti per la risoluzione". Così l'assessora ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati che che ha ringraziato Acea Ato2 per il tempestivo intervento.

Non sono state comunicate le strade interessate dal disservizio.