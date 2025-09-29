video suggerito
Guasto improvviso alla rete idrica a Roma: il quartiere Flaminio resta senza acqua
Un guasto potrebbe interrompere la fornitura d’acqua nel quartiere Flaminio di Roma. L’azienda idrica Acea predispone un servizio di rifornimento tramite autobotti.
A cura di Francesco Esposito
Niente acqua oggi a Roma. A causa di un guasto improvviso sulla rete idrica, lunedì 29 settembre 2025 il Municipio II di Roma Capitale potrebbe restare senza acqua. La zona più colpita il quartiere di Flaminio. Si potrebbero verificare abbassamenti di pressione fino ad interruzioni del servizio.
Dove manca l'acqua a Roma
Le zone particolarmente interessate, come segnalato da Acea Ato 2:
- Piazzale Belle Arti
- Lungotevere Flaminio
- Lungotevere Amm. Thaon di Ravel
- Via Perugino
- Via Rabirio
- Via A. Sacchi
- Via G. Romano
- Viale Pinturicchio
- Via M. Longhi
- Piazza Manila
- Piazzale Manila
- Piazza Mancini
- Via F. Fuga
- Via G. Sacconi
- Via C. Calderini
- Via L. Poletti
- Via Massaccio
- Via A. Romano
- Via Podesti
- Via dei Tadolini
- Via G. P. Pannini
- Via G. Reni
- Via P. della Francesca
- Via A. Bregno
- Piazza G. da Fabriano
- Via D. Vignola
- Piazza M. da Forlì
- Via L. Signorelli
- Via G. Vasari
- Via D. Pietri
- Via Vespignani
- Via Panicale
- Piazza P. del Vaga
- Piazza Apollodoro
- Via Brunelleschi
- Via G. Muziano
- Via R. Stern
- Via Donatello
- Via C. Fracassini
- Largo A. Sarti
- Via A. da Correggio
- Via P. da Cortona
- Via del Ghirlandaio
- Via E. Eroli
- Via S. Botticelli
- Via Cimabue
- Via L. Canina
- Viale Tiziano
- Via F. Archibugi
- Via Flaminia (Belle Arti angolo P. Consalvi)
- Via Frà Giacomo
- Via M. Rutelli
- Largo I. Iacometti
- Largo P. Vassalletto
- Via G. Calderini
- Piazza Carracci
- Largo C. da Amatrice
- Via D. Sansovino
- Via D. Rossellino
- Largo Mazzucca
- Zone limitrofe
Niente acqua a Roma: dove si trova il servizio autobotti
Acea inoltre comunica che un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
piazzale Ankara, piazza Gentile Da Fabriano, viale Tiziano, piazza Melozzo da Forlì, via Maresciallo Pilsukski.
Per informazioni, segnalazioni e richiedere l'intervento di autobotti in casi di effettiva necessità si può contattare il numero verde 800 130 335.