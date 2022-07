Guasto idrico a Roma, manca l’acqua in migliaia di case: il servizio forse ripristinato entro le 24 A causa di un guasto idrico in via dei Cluniacensi, Tiburtina, Casal Bruciato e Colli Aniene sono rimaste senz’acqua. I tecnici Acea sono al lavoro.

A cura di Natascia Grbic

Grave guasto idrico a Roma, nelle zone Tiburtina, Casal Bruciato, Colli Aniene. Circa 4.500 abitazioni sono rimaste senz'acqua per un guasto alle tubature ACEA a via dei Cluniacensi. I tecnici Acea sono al lavoro, e sperano di ripristinare il servizio almeno entro mezzanotte. Sul posto, per gestire la viabilità, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

"Le idrovore sono al lavoro per liberare le strade dall’acqua fuoriuscita in modo progressivo insieme ad un mezzo attrezzato del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale – ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Sono già sul posto diverse autobotti per fornire acqua agli abitanti: le prime in piazza Balsamo Crivelli, via Sacco e Vanzetti altezza parco Tozzetti, piazza Sacco, largo Beltramelli, parco Pertini, largo Amilcare Zamorani, via San Romano incrocio via Tiburtina, via Igino Giordani angolo via Grotte di Gregna".

Per chi ne avesse bisogno, ha spiegato Gualtieri, sono a disposizione bancali di acqua. I numeri di emergenza da chiamare per maggiori informazioni o nel caso se ne abbia bisogno, sono 800 854854 e 06 67109200.

Leggi anche Australia, le piogge torrenziali provocano inondazioni a Sydney

I lavori sono in corso da diverso tempo ed è probabile durino ancora delle ore. Gravi i disagi per i cittadini, che soprattutto in una giornata da bollino rosso per il caldo soffrono per la mancanza d'acqua nelle abitazioni. "Il personale giunto sul posto, una volta individuata la perdita ha sollecitato l'intervento di Acea Acqua e Areti per il distacco della corrente e la chiusura della condotta – spiegano i vigili del fuoco in una nota – Purtroppo per le riparazioni decine di palazzi e abitazioni rimarranno senz'acqua".

Attualmente non è chiaro cosa abbia provocato il guasto idrico in via dei Cluniacensi. Sembra però che sia piuttosto grave dato che l'intervento dei tecnici è stato quantificato in ore. Al momento è improbabile che l'acqua torni nelle case prima di mezzanotte. Aggiornamenti saranno dati nelle prossime ore sullo stato dei lavori.