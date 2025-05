video suggerito

Guasto alla stazione Roma Tuscolana, treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti: "È un'odissea" Il guasto elettrico è stato registrato alle sette di mercoledì mattina. Un cavo elettrico sulla linea nei pressi della stazione di Roma Tuscolana ha causato lo stop della linea e ritardi fino a 120 minuti.

Nuova mattinata da bollettino nero per i pendolari romani. Ad essere interessato la circolazione dei treni Orte-Fiumicino e Roma-Viterbo. Si registrano rallentamenti di oltre novanta minuti a partire dalle sette di questa mattina. La causa sarebbe un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Roma Tuscolana. Una pendolare presente sul primo treno che ha subito il rallentamento racconta che la causa è un cavo della corrente che si è staccato finendo sui binari.

"Sono una delle persone che è bloccata sul treno tra Ostiense e Tuscolana che ha rotto un cavo elettrico guastando il treno e non si sa quando ci potranno venire a spostare da qui. È un'ora che siamo fermi", racconta sui social. Sempre la donna offre aggiornamenti in merito ai lavori di riparazione. "Sono venuti quattro ragazzi sui binari per togliere il cavo tranciato e rimettere a posto la circolazione, ma non si sanno ancora le tempistiche".

In tarda mattinata infatti la compagnia non rende noto il ripristino della circolazione, mentre i pendolari testimoniano un aumento dei ritardi o addirittura cancellazione dei treni di linea. Il guasto elettrico ha causato rallentamenti a catena in tutti i treni successivi, richiedendo l'utilizzo di bus sostitutivi per permettere il prosieguo della circolazione. Sugli autobus però la situazione non migliora, i viaggiatori lamentano infatti una carenza dei mezzi su ruote, che non riescono a contenere la quantità di pendolari che erano presenti sui treni soppressi o in ritardo. "Siamo addossati come sardine, tra valigie, zaini è un'odissea", si legge tra i centinaia di post di denuncia che circolano sui social.