Guasto alla linea elettrica, treni rallentati da Roma verso nord: ritardi fino a 180 minuti Il guasto si è verificato fra Roma Tiburtina e Settebagni nella mattinata di oggi, verso le ore 9.30. Coinvolti i treni Alta Velocità e InterCity, i treni Regionali rischiano limitazioni di percorso o cancellazioni.

A cura di Beatrice Tominic

Stazione Termini.

Si è verificato questa mattina verso le ore 9.30 un guasto alla linea elettrica fra le stazioni ROma Tiburtina e Settebagni. Tutta la circolazione dallo snodo romano verso nord è fortemente rallentata: si contano ritardi fino a 180 minuti per la maggior parte dei convogli in viaggio in queste ore, dall'Alta velocità, agli intercity fino ai i treni regionali. Alcuni dei convogli potrebbero essere "instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte", come si legge sul sito di Trenitalia, mentre i treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Sul luogo del guasto sono immediatamente arrivati i tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni direttamente coinvolti con ritardi fino a 180 minuti

Tantissimi i convogli coinvolti. Oltre ai treni regionali, a rischio limitazioni di percorso e cancellazioni, secondo l'aggiornamento delle ore 13, sono direttamente coinvolti con ritardi fino a 180 minuti: