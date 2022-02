Gualtieri vuole rifare al Colosseo la finale dei 100 metri vinta da Marcell Jacobs L’intenzione del sindaco di Roma è quella di riproporre, in vista del Giubileo 2025, la finale dei 100 metri piani vinta da Jacobs con gli stessi finalisti delle Olimpiadi di Tokyo.

A cura di Enrico Tata

L'obiettivo è quello di rivivere le emozioni della finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo vinta da Marcell Jacobs con gli stessi identici protagonisti. Cambierà soltanto lo scenario: l'Olympic Stadium di Tokyo verrà sostituito dal favoloso sfondo di via dei Fori Imperiali e del Colosseo. Questa l'idea lanciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. L'evento sportivo sarà organizzato in vista del Giubileo del 2025 a ridosso del 2 giugno, Festa della Repubblica. Come detto, l'intenzione è quella di riproporre la finale dei 100 metri piani vinta da Jacobs con gli stessi finalisti di Tokyo.

"Le immagini di Marcel Jacobs e dei finalisti olimpici in gara lungo via dei Fori Imperiali saranno uno spot straordinario per promuovere Roma nel mondo. Una rivisitazione in chiave moderna di uno dei nostri luoghi più iconici. Assistere a questo appuntamento sarà da solo un'occasione in più per tornare a visitare Roma. Sport e Grandi Eventi sono una leva importante per generare flussi turistici. Su questa direttiva insieme al Sindaco Gualtieri stiamo lavorando alla nascita di un cartellone unico dei Grandi Eventi", ha detto l'assessore a Turismo, Sport e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

D'accordo con l'iniziativa anche un rappresentante dell'opposizione, Davide Bordoni, consigliere della Lega (anche il ministro Garavaglia è un esponente della Lega): "C'è il progetto di organizzare a Roma un evento sportivo di livello mondiale. Un progetto di grande fascino quello di ripetere in via dei Fori Imperiali, a ridosso della Festa della Repubblica, la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi di Tokio, finale vinta dal nostro Marcell Jacobs. E' un grande progetto di indubbio fascino che non può che essere visto con grande favore per l'ambientazione e per la presenza dei più grandi velocisti del mondo".

Hanno partecipato alla finale olimpica Marcell Jacobs, Italia, Fred Kerley, Stati Uniti, medaglia d'argento, Andre De Grasse, Canada, medaglia di bronzo, Akani Simbine, Sudafrica, Ronnie Baker, Stati Uniti, Su Bingtian, Cina, Enoch Adegoke, Nigeria, Zharnel Hughes, Gran Bretagna.