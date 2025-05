Gualtieri: “Roma ha dimostrato di essere all’altezza delle sfide, applausi da tutto il mondo”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La morte di papa Francesco, i funerali, il conclave, l'elezione di papa Leone XIV e, oggi, la cerimonia di insediamento. E in contemporanea le partite di calcio, gli Internazionali di Tennis con il ritorno di Jannik Sinner. Secondo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la città "ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle sfide più complesse, accogliendo in sicurezza e con efficienza centinaia di migliaia di persone in un fine settimana che ha messo alla prova la città su più fronti e che è stato affrontato con ordine e spirito di accoglienza".

Oggi l'intronizzazione di papa Leone XIV ha visto la partecipazione di oltre 150mila fedeli in arrivo da ogni parte del mondo. "Un evento di grande rilievo spirituale e istituzionale, che chiude una fase particolarmente densa per Roma, iniziata con la morte di Papa Francesco e segnata dai giorni del cordoglio, dal Conclave e dall’elezione. Per questo voglio ringraziare tutte le romane e i romani, che con pazienza e senso civico hanno affrontato questo periodo intenso contribuendo al successo della città", ha continuato il primo cittadino.

"Ieri la città è stata attraversata dalla suggestiva processione delle Confraternite per il Giubileo, uno dei momenti più intensi dell’anno santo, e animata dalla Notte dei Musei, che ha registrato un’affluenza straordinaria nei principali spazi culturali, con quasi 100mila persone". E oggi si stanno concludendo gli Internazionali d'Italia al Foro Italico e questa sera è in programma allo stadio Olimpico la partita Roma-Milan, l'ultimo, decisivo match dei giallorossi in casa.

"Ringrazio la Prefettura, la Questura, le Forze dell’Ordine, la Gendarmeria vaticana, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, Ares 118 e i tantissimi volontari, il personale dell’Amministrazione capitolina e quello della Polizia Locale, di Ama e di Atac, e tutte le istituzioni e gli enti che a vario titolo hanno partecipato ai numerosi tavoli del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica contribuendo con dedizione e professionalità alla gestione di queste settimane complesse da cui la capitale è uscita tra gli applausi di tutto il mondo. Oggi più che mai, Roma accompagna alla magnificenza della sua storia eterna una solidità concreta e affidabile, capace di rafforzare l’orgoglio di chi la vive ogni giorno", ha concluso il sindaco Gualtieri.