Gualtieri incontra Draghi: “Dal Giubileo ai trasporti, Roma avrà oltre 2 miliardi di euro” Roma riceverà oltre 2 milioni di euro. Tra i temi dell’incontro tra il sindaco Gualtieri e il premier Draghi il Giubileo 2025 e i trasporti.

A cura di Alessia Rabbai

Dal grande appuntamento del Giubileo 2025 ai trasporti, Roma riceverà più di 2 miliardi di euro. È quanto emerso dall'incontro che si è svolto oggi, martedì 16 novembre, tra il sindaco Roberto Gualtieri e il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il primo cittadino, che fin dal suo insediamento ha espresso il desiderio di incontrare il presidente del Consiglio, a margine della riunione si è dichiarato soddisfatto e ha raccontato quanto emerso dal loro colloquio: "Draghi ha molto a cuore il futuro della Capitale, mi ha augurato buon lavoro, ha manifestato l'interesse del governo per Roma". Un incontro che ha visto sul tavolo diversi temi che riguardano la città, dal Giubileo ai trasporti, passando per la questione di rifiuti ed impianti.

"Attenzione al Giubileo e potenziamento dei trasporti"

Dall'incontro di Gualtieri e draghi è emersa la necessità di una valorizzazione delle potenzialità che offre la città, per mostrarle da una parte a pellegrini e turisti provenienti da tutto il Mondo in occasione della ricorrenza religiosa e dall'altra, a cittadini e pendolari, che si spostano quotidianamente con i mezzi pubblici. Nello specificio 425 milioni saranno i soldi che verranno sbloccati per la manutenzione delle metropolitane e chiesto al governo di aumentare nel medio periodo le risorse destinate al miglioramento delle infrastrutture dei trasporti pubblici.

Gualtieri: "Il governo può aiutare, ma è Roma che deve risolvere i suoi problemi"

"Draghi ha ascoltato i problemi e gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere, abbiamo affrontato anche questioni molto tecniche riguardanti il pnrr e abbiamo messo a punto un metodo per affrontare questi temi con ordine e in maniera adeguata". Gualtieri ha spiegato che da parte del governo "c'è molta attenzione, poi sta a Roma fare la sua parte ed essere all'altezza della sfida, che le spetta su più fronti. Per il momento abbiamo individuato e presentato quali sono i temi: il governo aiuterà Roma, ma sta a lei risolvere i problemi che la riguardano".