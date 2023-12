Gruppo di minorenni danneggia la pista di pattinaggio a Re di Roma e aggredisce il custode Dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza due minorenni che hanno danneggiato la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Piazza Re di Roma e aggredito il custode. Si cercano gli altri membri del gruppo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Due denunce per danneggiamento aggravato e resistenza è il bilancio della notte trascorsa da un gruppo di giovanissimi in piazza Re di Roma. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato, identificato e denunciato due adolescenti, si tratta di un sedicenne e di un diciassettenne, che ora dovranno rispondere delle accuse a loro carico. Gli agenti stanno cercando di risalire agli altri componenti del gruppo, che dovrebbero essere sei, tutti minorenni.

L'episodio risale alla notte di Natale ed è avvenuto in piazza Re di Roma, nel quadrante Sud della Capitale, dove è allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Si tratta di una delle varie piste presenti in città in occasione delle festività natalizie sulle quali ogni giorni si divertono decine di bambini e adulti. Il gruppo di giovani avrebbe aggredito il custode dell'impianto, un uomo di cinquantasei anni che sorvegliava l'area, colpendolo e spingendolo a terra. I ragazzi hanno poi danneggiato la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il chiosco. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti i poliziotti con le volanti, che hanno ascoltato il racconto del custode e si sono messi sulle tracce dei giovani, trovandone due.

Si tratta di due ragazzi di origini cilene, che stati denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza. La pista di pattinaggio sul ghiaccio a causa dei danni riportati ha avuto bisogno di interventi per poter riaprire ed è tornata fortunatamente utilizzabile dai cittadini nel giorno di Santo Stefano.