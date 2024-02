Grosso incendio sulla Tuscolana, in fiamme una falegnameria Vasto incendio divampato nella serata di oggi, martedì 20 febbraio, a Roma in via Anzio, una traversa di via Tuscolana nei pressi di Arco di Travertino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Welcome to Favelas

Un grosso incendio è divampato nella serata di oggi, martedì 20 febbraio, a Roma in via Anzio, una traversa di via Tuscolana nei pressi di Arco di Travertino. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere le fiamme.

Sul gruppo Facebook Quadraro un utente informa: "Avviso viabilità via Tuscolana/via Demetriade/via Frascati

A causa di un incendio in corso e dell’intervento dei mezzi di soccorso la viabilità nell’area indicata è al momento fortemente critica, si consiglia di procedere attraverso viabilità alternativa".

La sala operativa dei vigili del fuoco ha fatto sapere di aver inviato due APS, tre autobotti, un'autoscala e il trasporto autoprotettori presso va Anzio. I pompieri hanno spiegato che è andata in fiamme una falegnameria in disuso. "Le squadre sono tutt'ora impegnate nello spegnimento anche se l'incendio è sotto controllo. 118 presente sul posto per eventuali necessità di primo soccorso sanitario", si legge nella nota diffusa dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma.

