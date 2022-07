Grosso incendio oggi a Casetta Mattei: il fumo si vede da tutta Roma Un incendio è divampato intorno alle 14 di oggi, venerdì primo luglio a Casetta Mattei, periferia Ovest di Roma.

A cura di Enrico Tata

Un grosso incendio è divampato intorno alle 14 di oggi, venerdì primo luglio a Casetta Mattei, periferia Ovest di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14.14 per un incendio di sterpaglie. La nuvola di fumo nero è visibile dalle finestre di tutto il quadrante Ovest della Capitale. "Non saprei dire bene la zona, se portuense, Aurelia o Malagrotta, ma in quella direzione. Bello nero eh", ha scritto un utente su Twitter.

Un altro incendio viene segnalato ad Ostia all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano. I vigili sono arrivati sul posto intorno alle 13 di oggi.