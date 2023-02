Grosso incendio ad Aprilia, fiamme nei capannoni dell’ex Freddindustria Una fitta nube nera si è alzata sopra Aprilia per un incendio divampato nel pomeriggio di oggi nella struttura abbandonata dell’ex Freddindustria di via Enna.

A cura di Alessia Rabbai

Un grosso incendio è divampato nell'ex Freddindustria in via Enna ad Aprilia. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì primo febbraio, intorno alle ore 15.30 nella struttura abbandonata che si trova nel territorio della provincia di Latina. Non è chiaro ancora cosa abbia originato le fiamme che hanno bruciato quattro capannoni in cui si trovano rifiuti di diversa tipologia e ancora da accertare. Cittadini e comitati ne avevano già chiesto la bonifica. Una fitta nube nera si è alzata verso il cielo ed è visibile da chilometri di distanza. I residenti hanno detto che l'aria è diventata irrespirabile. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del comando dei vigili del fuoco, sul posto sono arrivate diverse squadre con autobotti, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Il sindaco: "Non aprite le finestre"

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Aprilia Antonio Terra: "La situazione ora sta tornando sotto controllo – spiega aggiornando i cittadini su quanto sta succedendo – nei capannoni che hanno preso fuoco non dovrebbe esserci amianto, le coperture sono in laterizi e lamiere. Ciò che temo è che possa trattarsi di un incendio doloso, ma aspettiamo cosa dicono le forze dell'ordine". Presenti sul luogo del rogo oltre al primo cittadino e i vigili del fuoco anche gli agenti della polizia locale. "L'amministrazione comunale raccomada ai cittadini di tenere chiuse le finestre, di non accendere i condizionatori e di non recarsi sul luogo dell'incendio".

A Castel Romano incendio nello store Orizzonte

Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio un incendio è invece divampato nello store Orizzonte di Castel Romano, in via Piscina di Cupa. Siamo nella zona commerciale tra Roma e Pomezia e a pochi passi dall'outlet e da Cinecittà World, che non sono stati interessati dalle fiamme. Le lingue di fuoco che brillavano nella notte erano visibili da via Pontina. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sulla cui natura indagano le forze dell'ordine per capire se all'origine ci sia un atto doloso, hanno impegnato diverse squadre e sono andate avanti per tutta la notte.