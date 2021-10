Green Pass falsi, Pippo Franco si dichiara estraneo ai fatti: “Chiarirò tutto al rientro in Italia” Il medico di base di Pippo Franco è accusato di aver rilasciato dei falsi certificati Green Pass, tra questi ci sarebbe secondo fonti di stampa anche quello dello storico protagonista del Bagaglino. Il diretto interessato tramite il suo avvocato, si dice però estraneo ai fatti e pronto a chiarire tutto appena sarà rientrato in Italia.

A cura di Redazione Roma

Pippo Franco ha affidato al suo legale di fiducia la replica allavicenda che lo ha visto come protagonista in questi giorni sui quotidiani nelle pagine di cronaca: il suo medico di base è coinvolto in un'indagine su un giro di Green Pass falsi e, tra i nomi, figurerebbe anche quello dello storico protagonista del Bagaglino.

Fuori per un viaggio all'estero, tramite il suo avvocato, Pippo Franco ha chiarito di essere parte lesa e completamente estraneo ai fatti e che sarà ben felice di chiarire tutto all'autorità giudiziaria.

"Ho ricevuto espresso mandato per tutelarlo a seguito del imprecise notizie apparse negli ultimi giorni sui massa medica che continuamente gli attribuiscono seppur prudenzialmente utilizzando il condizionale, condotte a lui non ascrivibili. – si legge nella nota diffusa dall'avvocato Benedetto Giovanni Stranieri – In particolare alcune testate giornalistiche e trasmissioni televisione affermano che il Sig. Pippo Franco si stato destinatario di denunce e avviso di garanzia, con ciò presupponendo responsabilità che ad oggi risulta destituita di qualsivoglia fondamento".

Candidato con Michetti, per Pippo Franco solo 81 preferenze

L'attore è stato al centro dell'attenzione mediatica in queste settimane anche per la candidatura nella lista civica del candidato di centrodestra Enrico Michetti, dove non sarà però sicuramente eletto avendo totalizzato solo 81 preferenze.

Le minacce del figlio di Pippo Franco ai giornalisti

Mentre il figlio Gabriele, nella giornata di ieri, è finito sulle pagine della cronaca per aver difeso il padre dagli articoli di stampa minacciando i giornalisti con una storia sui social: "Sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia. E poi vado in manette con un sorriso a trentadue denti. Non vi presentate più davanti a casa mia".