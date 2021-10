Il figlio di Pippo Franco minaccia i giornalisti: “Vi spacco la faccia con una mazza da baseball” “Cari giornalisti, io non voglio far sapere a tutti dove vivo, se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia”. Sono le minacce del figlio di Pippo Franco Gabriele ai cronisti che gli hanno fatto domande sul presunto coinvolgimento del padre nell’inchiesta sui falsi Green Pass.

A cura di Alessia Rabbai

Gabriele, il figlio di Pippo Franco, ha minacciato i giornalisti su Instagram."Non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffé per strada, tanto quello che dovevo dire l'ho detto sui social – parla in un una story mentre è in macchina – Ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia. E poi vado in manette con un sorriso a trentadue denti. Non vi presentate più davanti a casa mia".

Pippo Franco forse coinvolto nell'inchiesta sui falsi Green Pass

Le minacce ai giornalisti sono arrivate dopo le domande rispetto alla notizia uscita sul presunto coinvolgimento del padre nella vicenda del medico no-vax che prestava servizio in zona Appio Tuscolano a Roma, indagato nell'inchiesta dei carabinieri del Nas e della Procura di Roma sui Green Pass falsi e che è accusato di aver rilasciato dopo vaccinazioni in realtà mai avvenute. Secondo gli investigatori che stanno cercando di far luce sulla vicenda, attorno alla quale gravitano personaggi dello spettacolo ed imprenditori, com'è riportato da un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano ci sarebbe anche Pippo Franco tra i clienti del professionista, ma, lo specifichiamo, non risulta indagato né destinatario di alcun provvedimento. Si sospetta però che anche la certificazione verde dell'attore e conduttore tv candidato con l'amico Enrico Michetti per il centrodestra alle elezioni amministrative di Roma sia falsa, un'ipotesi alla quale fanno pensare le sue dichiarazioni rilasciate riguardo la campagna vaccinale.

L'avvocato di Pippo Franco: "Estraneo ai fatti"

"I vaccini sono ancora sperimentali e di morti ce ne sono. Non faccio nessun invito a vaccinarsi, ciascuno deve decidere in totale libertà" aveva detto ospite a metà settembre alla trasmissione televisiva ‘L'Aria che tira' in onda su LA7 intervistato da Myrta Merlino. Il suo avvocato Benedetto Stranieri ha chiarito: "Il mio assistito, seppur sorpreso dalle notizie assunte, si dichiara sereno e disponibile a collaborare con l'autorità giudiziaria al fine di dimostrare la propria assoluta estraneità ai fatti".