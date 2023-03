Grazia muore a 42 anni dopo un intervento di routine alla tiroide: aperto un fascicolo Grazia Sabatini, residente in provincia dell’Aquila, era arrivata all’ospedale Sant’Andrea per un intervento di routine alla tiroide. È morta dopo un secondo intervento d’emergenza. Lascia il marito e una figlia di 11 anni. La famiglia eseguendo le sue volontà ha acconsentito alla donazione degli organi.

A cura di Redazione Roma

Grazia Sabatini è morta a quarantadue anni a seguito di un intervento alla tiroide eseguito all'ospedale Sant'Andrea di Roma. La donna era arrivata lo scorso mercoledì per un intervento programmato e giudicato assolutamente di routine. La giovane donna, che era arrivata appositamente per l'operazione nella capitale da. Civitella Roveto, piccolo paese in provincia dell'Aquila, lascia una figlia di undici anni e il marito.

Subito dopo l'intervento sembrava essere tutto apposto, nessuna apparente complicazione. La donna lamentava solo un "fastidio alla gola", poi l'improvviso aggravamento il giorno successivo e un altro intervento finito con la morte di grazia. Il marito ha acconsentito alla donazione degli organi. Ora sul decesso della donna è stato aperto un fascicolo: il marito ha denunciato l'ospedale ed è iniziato l'iter giudiziario per chiarire come sia morta e ci siano o meno responsabilità mediche.

Una famiglia distrutta da un giorno all'altro e una comunità affranta per la morte improvvisa di Grazia Sabatini. "Quando se ne va una giovane madre, davanti a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Oggi è scomparsa la cara amica Grazia, strappata così presto all’amore della giovanissima figlia Veronica, del marito Giovanni, dei genitori, delle sorelle e di tutti i suoi cari. Ci lascia una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l’ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi. Oggi per Civitella è una giornata di lutto. C’è poco da capire, è difficile comprendere questa tragedia e la dimensione di un dolore devastante che ha colpito le famiglie Sabatini, Mariani e Silvestri, alle quali siamo tutti immensamente vicini in questo delicato e triste momento", così il sindaco del paese.