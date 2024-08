video suggerito

Terribile incidente nella notte a Latina, morti un 15enne e un 18enne: chi sono le vittime Christian, 15 anni, e Gabriele Parcesepe, 18 anni, studente dell’Istituto tecnico Marconi di Latina: questi i nomi dei due ragazzi morti nel terribile incidente avvenuto nella notte di oggi alle porte di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Due ragazzi morti, un 15enne e un giovane cha compiuto 18 anni da pochi giorni, e tre feriti gravi. È il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto nella notte sulla strada Acque Alte a Borgo Podgora, alle porte di Latina. Christian, 15 anni, e Gabriele Parcesepe, 18 anni, studente dell'Istituto tecnico Marconi di Latina: questi i nomi delle due vittime.

La dinamica del terribile incidente avvenuto nella notte

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, i due giovani erano a bordo di una Toyota Ch R insieme ad altri tre amici. L'auto ha centrato una minicar che usciva da strada Acqua Bianca e ha poi colpito una Nissan Qashqai e sfiorato una Lancia Ypsilon, che a sua volta ha colpito un palo della luce. La Toyota si è prima schiantata contro un albero a lato della carreggiata e poi si è ribaltata più volte.

Morti due ragazzi, feriti altri tre

Sul posto sono sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 con diverse ambulanti e una squadra di vigili del fuoco. Ad avere la peggio sono stati i cinque ragazzi a bordo della Toyota. Tre di loro, tra cui il conducente, sono stati soccorsi e accompagnati d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in gravi condizioni. Gli altri due, il 15enne e il 18enne, sono morti praticamente sul colpo in seguito alle gravi ferite riportate nell'impatto. Praticamente illesi sia il ragazzo al volante della minicar che il conducente della Nissan e la giovane alla guida della Lancia Ypsilone. Per tutti e tre non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della squadra Volanti della questura di Latina e gli uomini della Polizia stradale del Distaccamento di Aprilia, i cui agenti si sono occupati di effettuare i rilievi. Le indagini sull'incidente sono state affidate al pm Giuseppe Bontempo. La strada è rimasta chiusa al traffico ed è stata riaperta dopo le 6.